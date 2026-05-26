Переехали в онлайн: в России с 1 июля запускается механизм дистанционных сделок с жильем

В России с 1 июля запускается новый механизм дистанционных сделок с жильем

В России с 1 июля станет доступен дополнительный механизм дистанционного оформления сделок с недвижимостью. При электронной регистрации перехода права собственности стороны смогут подтвердить личность с помощью биометрии. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель управления информационной безопасности ГК «Гранель» Иван Волков.

«Если стороны хотят провести сделку полностью удаленно, им понадобятся электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе. При этом офлайн-сделки никуда не исчезают», — пояснил эксперт.

Как будут проходить сделки с квартирамии по биометрии

Новые правила касаются электронной подачи документов для государственной регистрации прав на недвижимость. Речь идет о квартирах, домах и других объектах, переход права на которые нужно зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

До вступления изменений в силу собственнику для дистанционной подачи документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), в ряде случаев требовалось заранее внести в ЕГРН специальную запись о возможности совершения электронных сделок.

С 1 июля отсутствие такой отметки не станет препятствием, если стороны сделки подпишут документы УКЭП и пройдут идентификацию через государственную систему с использованием биометрических данных. Именно эта норма закреплена в изменениях к закону «О государственной регистрации недвижимости».

Таким образом, покупателю и продавцу не придется лично встречаться в одном городе или посещать офис только для подтверждения личности. Это может быть удобно, например, при покупке квартиры в другом регионе, продаже жилья после переезда или оформлении сделки между людьми, находящимися далеко друг от друга.

Что понадобится для покупки квартиры онлайн

По словам Волкова, готовиться к дистанционной сделке с недвижимостью нужно заранее. Участникам потребуется электронный пакет документов, усиленная квалифицированная электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС).

Подтвержденную биометрию можно зарегистрировать очно в банке. Для этого гражданину понадобятся паспорт и СНИЛС. По данным ЕБС, биометрия, зарегистрированная в отделении банка, действует пять лет.

Электронную подпись также необходимо оформить заранее. Срок действия сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ» составляет 12 месяцев, следует из справочной информации Госуслуг.

Отменят ли обычные сделки с недвижимостью

Новый порядок не означает, что все сделки с квартирами переведут в онлайн. Покупатели и продавцы по-прежнему смогут оформлять документы привычным способом — лично, через многофункциональный центр, банк, нотариуса или при участии специалистов по недвижимости.

Биометрия станет одним из вариантов подтверждения личности для тех, кто сам выберет дистанционный формат. При этом использование нового механизма не освобождает стороны от необходимости внимательно читать договор и проверять объект до передачи денег.

Какие риски остаются при покупке квартиры

Биометрия помогает подтвердить, что электронные документы подписывает конкретный человек. Однако она не гарантирует безопасность самой сделки и не подтверждает юридическую чистоту квартиры.

Перед покупкой недвижимости по-прежнему необходимо проверить выписку из ЕГРН, сведения о собственниках и обременениях, основания приобретения жилья продавцом, наличие судебных споров, зарегистрированных жильцов и возможных прав третьих лиц.

Отдельную опасность могут представлять мошеннические сайты, кража доступа к аккаунту на Госуслугах и компрометация данных электронной подписи. Волков рекомендовал гражданам не передавать коды подтверждения посторонним, внимательно проверять адреса электронных сервисов и использовать только официальные каналы оформления документов.

Почему сделки с квартирами по биометрии вводят именно сейчас

Электронная регистрация прав на недвижимость в России уже действует, однако использование биометрии должно упростить полностью дистанционные сделки между физическими лицами.

Нововведение особенно актуально для покупателей жилья в другом городе. Например, человек сможет дистанционно приобрести квартиру для переезда, инвестиций или ребенка-студента, не приезжая лично только ради подписания регистрационных документов.

При этом специалисты подчеркнули: удобство онлайн-оформления не должно снижать осторожность. Дистанционная покупка квартиры требует такой же проверки документов, продавца и истории объекта, как и обычная сделка.

С 1 июля 2026 года биометрия станет дополнительным инструментом для электронной регистрации недвижимости, но решение о том, проводить сделку онлайн или лично, останется за самими гражданами.

