Автозапчасти в России резко подешевели, в среднем примерно на 15%. Причем сильнее всего упали цены на основные расходные материалы. Но автовладельцам вряд ли удастся сэкономить на обслуживании машин. Скорей, наоборот, расходы могут возрасти. Почему — выяснил корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Пришло, как говорится, откуда не ждали. В начале этого года цены на автозапчасти взяли и… неожиданно снизились. Импортеры связывают это сразу с несколькими причинами: конкуренция среди производителей усилилась, китайский рынок стабилизировался, а склады у больших дистрибьюторов переполнены комплектующими.

«Надеялись на высокий рост продаж. В то же время 2025 год не показал ожидаемых результатов. Продажи заметно снизились. В результате запчастей пришло больше, чем удается продать. Чем более популярная марка, тем вероятнее того, что запчасть в опте сейчас подешевела», — объяснил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Плюсом к этому рубль с конца прошлого года заметно укрепился к юаню. А для значимой части рынка — особенно по запчастям для иномарок и широкой номенклатуре их аналогов — Китай остается ключевой страной происхождения. Так что скидки прямо напрашиваются. Тормозные диски скинули в цене 18%, фильтры и колодки — 17%. Не отстают амортизаторы и ремни. Однако пока такая «распродажа расходников» заметна разве что в оптовой закупке.

Даже если опт дешевеет, это не значит, что-то же самое произойдет с розницей. Автосервисы и магазины распродают детали, закупленные еще по прошлогодним ценам. Да и услуги автомехаников из года в год только дорожают. Поэтому сумма в итоговом чеке для водителя скорее растет, чем падает.

Разница цен за два года на примере конкретного автомобиля в одном и том же автосервисе: цена на масляный фильтр и правда снизилась на 300 рублей, но само масло подорожало почти на четыре тысячи. То, что на деле цены не снизились, отчетливо ощущает Александр. У него не одна машина, а таксопарк на 64 автомобиля.

«За последний год стоимость запчастей выросла на 20% фактически. И по своему автомобилю я это наблюдаю, по китайскому, и по отечественному автопрому», — рассказал владелец таксопарка Александр Старцев.

Будь то официалы, мультибрендовые техцентры или обычные автосервисы, у всех главная цель — получить прибыль. И терять даже небольшие проценты из-за удешевления запчастей никто не собирается — любой минус сразу компенсируется повышением стоимости услуг, потому что и хороших механиков удержать надо, и аренду платить, которая тоже дешевле не становится.

«Как мы можем поднять зарплату сотрудникам и сохранить рентабельность бизнеса? Только, разумеется, за счет повышения цен на услуги. Я не вижу предпосылок для снижения цен. Есть такой старый анекдот, когда у Вовочки спрашивают, что-то там произойдет, он говорит, типа водка подорожает. Причем тут водка? Папа сказал, что ни происходит, везде водка дорожает», — иронизирует автоэксперт Максим Пастушенко.

Чтобы сэкономить, автолюбители все чаще выбирают аналоги дорогостоящих оригиналов.

«Самая простая схема — это брать на сайтах автозапчастей, вводить VIN-код и искать запчасти неоригинальные. Ну потому что оригинал смысла нет ставить сейчас. Сейчас делают так, упаковку делают, что даже автоэксперт не разберется», — отметил автоэксперт Илья Ушаев.

Получается, запчасти дешевеют, но стоимость обслуживания машины только дорожает, хотя по всем признакам должна снижаться. Так что распродажа в опте — это скорее хорошая новость для автосервисов, чем реальная экономия для водителей.

