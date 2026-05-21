Это безопасно? В Челябинске начали ремонтировать трамваи с помощью 3D-принтера

В Челябинске нашли способ решить сложные вопросы логистики при заказе запчастей для трамваев. Их печатают на 3D‑принтере. Вагоны больше не простаивают в ожидании ремонта. Детали, на поставки которых уходило по несколько месяцев, изготавливают всего за пару часов. А расходы на обслуживание сократились в десятки раз. Съемочная группа «Известий» решила провести эксперимент и посмотреть, не развалятся ли такие запчасти прямо на ходу. Корреспондент Нина Катаева все проверила.

В челябинском депо трамваи теперь не простаивают. Это раньше поломка даже маленькой шестеренки выводила большую машину из строя на долгие недели. Сейчас ремонтом вагонов занимается самый тихий и быстрый сотрудник предприятия.

Такой элемент для токосъема 3D-принтер напечатает за несколько часов. Идея заменить заводские детали на пластиковые пришла начальнику сервисной службы Павлу Салмину, когда на заводах не оказалось нужной запчасти.

«Начали печатать самую простую деталь, которую не могли купить. Самая простая — это была деталь от шторки, которая находится в кабине водителя. Покупать всю деталь за шесть тысяч — довольно таки дорого, с учетом того, что надо было ждать два-три месяца», — пояснил начальник отдела сервисного обслуживания Павел Салмин.

А дальше принтер было уже не остановить. За полгода здесь научились печатать больше десятка видов запчастей: от ручек и заглушек до сложных механизмов тормозной системы.

«Мы печатаем специальные шестерни для механизма шторок, также печатает ловушки для дверей, которые удерживают двери при закрытии. Заглушки для фальшбортов, которые находятся сверху вагона, также используются клицы, которые находятся на моторных тележках», — добавил Салмин.

Чертежи будущих деталей рисуют сами сотрудники депо — заводы секретными параметрами делятся не охотно. Неожиданно копия вышла лучше оригинала.

«Вот, посмотрите, заводская, видите, что делается? Трещина! А ей, от силы, год-полтора. Очень много брака и этот брак надо исправлять», — отметил слесарь по ремонту подвижного состава Сергей Петухов.

Главный вопрос пассажиров — не развалится ли напечатанная деталь прямо на ходу? Трамвай идет в любую погоду: дождь, зной, мороз. Плюс постоянная вибрация — колоссальная нагрузка на детали.

Мы решили провести краш-тест пластиковым запчастям. Применяем весь набор инструментов: от плоскогубцев до молотка.

«Пробуем сломать ее вручную. Нет. Никак», — рассказал Петухов.

Безопасность печатного пластика российские ученые оценивают так высоко, что уже начали применять его в легкой авиации и даже анонсировали выпуск электродвигателей, почти целиком созданных на 3D-принтере.

«Широкий выбор материалов, применяемый в 3D-печати, позволяет иногда даже заменить, например, алюминиевые детали, то есть металлообработку», — пояснил проектировщик 3D-печати Виталий Чичев.

Помимо экономии времени, у таких запчастей есть и другая очевидная выгода: стоят они не дороже чашечки кофе.

