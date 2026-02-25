На Ладоге прошла первая историческая реконструкция проезда по Дороге жизни
По льду проехали ретро-автомобили, на которых эвакуировали жителей блокадного Ленинграда.
Фото, видео: 5-tv.ru
Машины, на которых эвакуировали жителей блокадного Ленинграда, снова проехали по льду Ладоги. В первой исторической реконструкции пути по легендарной Дороге жизни участвовали ретро-автомобили, автобус и мотоцикл.
Их подняли со дна озера и восстановили при поддержке Российского военно-исторического общества. За руль сели участники СВО, волонтеры, представители поисковых групп. Сегодня они проехали пять километров по льду — до мемориала «Разорванное кольцо».
Во время длительной осады по этому участку доставляли продовольствие, под бомбежками вывозили раненых и детей. За два с лишним года эвакуировали более 500 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе фиксируются попытки искажения истории блокады Ленинграда, при этом роль союзников нацистской Германии в этих событиях зачастую замалчивается или пересматривается. В частности, речь идет об участии в блокаде представителей 11 европейских государств, включая Финляндию, Испанию, Италию и добровольцев из скандинавских стран.
