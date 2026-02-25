На Ладоге прошла первая историческая реконструкция проезда по Дороге жизни

Эфирная новость 14 0

По льду проехали ретро-автомобили, на которых эвакуировали жителей блокадного Ленинграда.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Машины, на которых эвакуировали жителей блокадного Ленинграда, снова проехали по льду Ладоги. В первой исторической реконструкции пути по легендарной Дороге жизни участвовали ретро-автомобили, автобус и мотоцикл.

Их подняли со дна озера и восстановили при поддержке Российского военно-исторического общества. За руль сели участники СВО, волонтеры, представители поисковых групп. Сегодня они проехали пять километров по льду — до мемориала «Разорванное кольцо».

Во время длительной осады по этому участку доставляли продовольствие, под бомбежками вывозили раненых и детей. За два с лишним года эвакуировали более 500 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе фиксируются попытки искажения истории блокады Ленинграда, при этом роль союзников нацистской Германии в этих событиях зачастую замалчивается или пересматривается. В частности, речь идет об участии в блокаде представителей 11 европейских государств, включая Финляндию, Испанию, Италию и добровольцев из скандинавских стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

18:30
Мерзкие привычки: фанаты Селены Гомес требуют от нее развестись с Бенни Бланко
18:27
На Ладоге прошла первая историческая реконструкция проезда по Дороге жизни
18:20
Все задачи, поставленные перед Росгвардией в 2025 году, были выполнены
18:15
Путин на Форуме будущих технологий: биоэкономика, кадры и стратегия до 2050 года
18:15
Расплата через 30 лет: забивший семерых человек молотком мужчина получил срок
18:10
Лыжники Коростелев и Непряева отказались от участия в Кубке мира в США

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео