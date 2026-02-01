Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Нестабильность ситуации в США стала отличным поводом для немцев, которые все громче говорят о ядерном оружии — для себя. Нет, формально оно у них уже есть, но американское, а хочется «свое», родное. Потому что американцы стали ненадежными, говорят в Берлине. А тут Россия. Что же делать?

Для начала немцы готовы просто постоять под общим с другими европейцами ядерным зонтиком. У французов и британцев есть свои технологии и ракеты. Канцлер Фридрих Мерц на неделе подтвердил — переговоры об этом начались. Но, очевидно, долго так втроем не простоишь. И зонт все-таки лучше иметь свой.

Маленький ядерный тактический зонтик, а больше и не надо пока. Все из-за американцев, конечно, и из-за русских. Заявил это не кто-нибудь, а один из руководителей Немецкой академии Бундесвера — как у нас академия Генштаба. А значит, его устами говорят немецкие генералы. В конце концов, он и сам генерал.

Это эхо старых дебатов, когда в 2016-м подобные идеи отвергали как очевидно безумные. А теперь обсуждения сводят к вопросу — «купить» у кого-то или самим разработать.

И то, и другое Берлину доступно. Ядерный потенциал Германии — как спящий дракон. Несмотря на все экономические сложности и откровенную глупость последних канцлеров, Германия — это промышленный гигант номер один Западной Европы. Да, формально страна отказалась от атомной энергетики, но это произошло три года назад. Все специалисты еще живы, оборудование есть, научные исследования ведутся.

Есть и потенциальные носители — авиационные ракеты, артиллерийские снаряды. А уж если вспомнить «немецкий опыт» — никому же не надо напоминать, что именно немецкие ученые первыми расщепили уран, первыми усмотрели его потенциал, первыми собрали ядерный реактор. Они бы и бомбу собрали первыми, если бы не Красная армия.

И об этом сложно не вспоминать, когда бывший глава немецкого МИДа Йошка Фишер прямо говорит: «Будь я помоложе — пошел бы сейчас в армию добровольцем, а для прикрытия нам нужно ядерное оружие».

Это интервью, что особо символично, вышло в свет 27 января. День, когда немцы должны молчать, а если и открывать рот, то только чтобы каяться. В этот день вспоминают два самых чудовищных эксперимента, которые организовали нацисты и их пособники: Холокост и блокаду Ленинграда.

27 января 1944 года удалось полностью снять осаду города на Неве, а через год советские войска вошли в первый концлагерь Аушвиц, у нас более известный как Освенцим, и только тогда весь мир узнал страшное — как немцы решали вопрос с неполноценными, с их точки зрения, людьми. Блокада, Холокост — две трагедии, разная география, одна суть. Уничтожение группы лиц не той нации или проживающих не в том месте. Об этой страшной нацистской логике говорил президент на встрече с представителями еврейских общин сразу же после поездки в Петербург.

«Ведь это тоже преступления, связанные с уничтожением целого огромного населенного пункта, и прежде всего жертвами стали представители гражданского населения — всех национальностей, но это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город. Конечно, это тоже преступление против человечности. Совершенно очевидная вещь», — подчеркнул президент России.

Владимир Путин по традиции 27 января был в Петербурге. За все время, что он пребывает на высоких постах, не пропустил ни одного года. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Здесь покоятся сотни тысяч жертв блокады в братских могилах. В одной из них — его старший брат, погибший еще ребенком.

Президент посетил Невский пятачок — рубеж, где полегли тысячи защитников города, пытаясь прорвать вражеское кольцо. Здесь воевал и едва не погиб его отец.

Блокада Ленинграда: почти 900 дней голода, бомбежек, холода. Миллион погибших. 27 января — день памяти о погибших. 27 января — день радости освобождения. Это Ленинградский день Победы. За масштабом преступлений немцев теряются действия их союзников, прежде всего финнов, — они осаждали город с севера. Всего же в блокаде Ленинграда участвовали граждане 11 европейских государств. Тему продолжида корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

872 дня голода и страха, когда близкие умирают прямо на глазах, а жизнь зависит от 125 граммов хлеба и студня из столярного клея. Вера Петровна чуть не попала в лапы жестоких мучителей, ей было всего 80, ей и другим, таким же детям, враг не давал покинуть осажденный город. Девочка чудом выжила.

«Страшные какие-то они были. Нас не достали, а за нами шел поезд, который немцы разбомбили. Две тысячи детей там погибло!» — сказала житель блокадного Ленинграда Вера Вешнякова.

А Николай Васильевич еще в четырнадцать убедился: враг — это не только немец, а почти вся Европа! В столь раннем возрасте он уже трудился на Балтийском заводе. Монтировал и налаживал схемы размагничивания на тральщиках, которые помогали вылавливать мины.

«Мины были на минных полях: итальянские, испанские, скандинавы тоже постарались — Голландия, Дания, Швеция, финны — и их мины были. Они хоть немножко, но отличались», — сказал житель блокадного Ленинграда Николай Спиридонов.

632 тысячи жертв — это озвучивали на Нюрнбергском процессе. Но собственное расследование советских историков Валентина Ковальчука и Геннадия Соболева показало: цифры сильно занижены. 800 тысяч погибших, только мирных граждан. А всего: не меньше миллиона! То есть каждый третий житель Ленинграда пал в смертельной петле, которую затягивали и это уже доказано: представители одиннадцати стран!

«В блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше для того, чтобы не портить отношений, со многими странами, об этом не говорили», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Они называли это славным Крестовым походом. В одной только Испании на призыв бороться с Советским Союзом на стороне нацистской Германии откликнулось в 40 раз больше добровольцев, чем требовалось. Из них собрали 250-ю пехотную дивизию Вермахта, больше известную, как «Голубая дивизия».

«Их называли „ворье, кобели“, кстати, в отличие от эстонцев и латышей, которых называли „убийцы“ и „садисты“», — сказал ведущий научный сотрудник института истории обороны и блокады Ленинграда СПБИИ РАН Борис Ковалев.

В 1942-м испанцев перевели под Ленинград, удерживать 29 километров блокадного кольца. В это время Италия помогала с воды торпедными катерами.

В Скандинавии для борьбы против «большевистских орд» организовали целые легионы: тысячи солдат хладнокровных и беспощадных, воевали в рядах СС.

«Датчане отличались вместе с норвежцами особой жестокостью. Более двух тысяч человек норвежцев было, которые входили в легион непосредственно ССовская Норвегия», — сказал научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков

Но больше всего отличилась Финляндия. После проигрыша в зимней войне 1940-го, потеряв 11% своей территории, эта страна просто жаждала мести. Они лютовали в Карелии, и они же ближе всех подошли к Ленинграду.

«Для нас, финнов, Петербург действительно принес зло, он является памятником создания русского государства и его завоевательных стремлений. Вот такую речь должны были произнести по финскому радио», — сказал доктор исторических наук, профессор СПБГУ Владимир Барышников.

Первые и последние авианалеты на Ленинград — с территории Финляндии. И о том, что ленинградцы умирают от голода, они тоже прекрасно знали. Вот на фото: сам Маннергейм наблюдает за осадой с побережья Финского залива.

Свой сектор блокадного кольца финны удерживали вплоть до июня 1944-го, вот в этих самых траншеях. Этот лабиринт проходит поперек всего Карельского перешейка. Видно, как все основательно подготовлено: минные поля, тысячи бетонных сооружений, пулеметные гнезда и даже вот такие каски Маннергейма с казематами.

Двухэтажный бронекупол с пулеметчиком внутри. Вдоль фортификационной линии ВТ: от Финского залива до Ладожского озера таких была сотня. Финны воевали не только числом, но и хитростью.

«Противник стоит, стучится в дверь, открывается заслонка, кидается граната — и вываливается под ноги противнику прямо. Одна из многочисленных финских хитростей», — сказал командир поискового отряда «Озёрный» Сергей Загацкий.

Власти страны «Суоми» были одержимы идеей создания «Великой Финляндии» до Урала. И чтоб граница с Великой Германией, прямо по Неве. Ленинград, как город, был не нужен, и уж тем более его население.

«Самое жесткое, что я вообще видел, это, наверное, вот эта листовка, которую финские войска сбрасывали на наши войска на Карельском перешейке. Это вот весна 1942 года. Вот так они изображают Ленинград», — сказал директор военного музея Карельского перешейка, специалист по истории Советско-Финских войн Баир Иринчеев.

Вот только на Западе об этом всем слишком уж быстро позабыли. Победу вдруг стали приписывать себе.

«В ответственной позиции за Германию мы всегда должны помнить, что мы обязаны Америке: освобождением от нацистского режима, восстановлением после Второй мировой войны и особенно объединением Германии», — сказал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

А факты о блокаде перевирать и даже опошлять. Только послушайте, какие отрывки из своей книги зачитывает голливудский сценарист, режиссер и автор «Игры престолов» Дэвид Бенниоф. В его «романе» с говорящим названием «Город воров», жители блокадного Ленинграда не герои, прошедшие через весь ад фашизма, а насильники, убийцы, людоеды! И он еще собирается снять об этом фильм.

Переписывать историю начали далеко не вчера, в той же Финляндии, по капле, по грамму лепили из него героя, причем прорусского антифашиста. Долепились: сегодня в некоторых головах он едва ли не освободитель Ленинграда.

Вот журналист и главный редактор сразу нескольких новостных ресурсов Финн Янус Путконен, всерьез оправдывает главнокомандующего Финской армии у его же портрета.

«Маннергейм никогда не был близок с Германией. От него инициатива никогда не шла на сотрудничество с ней. Финские патриоты, и я в том числе, мы полностью отрицаем сотрудничество с нацистами», — сказал журналист Янус Путконен.

«Финляндия была почти такой же, как Украина сейчас, такой же фашистской. Мы стали представлять, что Гитлер спас Финляндию для Запада, тогда как в действительности Советский Союз сделал Финляндию западной демократией», — сказала член союза журналистов Финляндии Леена Хиетанен.

Но каким бы абсурдным ни был этот театр, его режиссеры смогут переписать историю только в головах их актеров. Истинную память не отменить. Как и не отменить решение суда 2022-го года: блокада Ленинграда, самый настоящий геноцид советского народа. Беспрецедентный по жестокости. Спланированный и осуществленный многими странами. И не забытый народом, который на самом деле нанес решающий удар по фашизму.