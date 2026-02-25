Во Владимирской области уголовное дело возбудили после смерти роженицы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Состояние пациентки резко ухудшилось во время медицинского вмешательства.

Почему скончалась роженица во Владимирской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Уголовное дело по факту гибели 32-летней женщины в родильном отделении Муромской центральной районной больницы возбудили во Владимирской области. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, пациентка скончалась 24 февраля во время плановой операции по родоразрешению. В ходе вмешательства ее состояние резко ухудшилось. Спасти женщину не удалось, несмотря на реанимационные мероприятия, которые проводили, в том числе с участием прибывшей санитарной авиации.

Ребенок выжил и находится под наблюдением врачей.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователи изъяли медицинские документы и записи камер видеонаблюдения для проведения экспертиз и установления всех обстоятельств произошедшего.

Контроль за ходом расследования осуществляет прокуратура региона. В надзорном ведомстве собираются дать оценку выводам следствия.

Собственную проверку проводит и областной Минздрав. Там уточнили, что пациентка поступила в больницу планово и находилась под наблюдением специалистов. По информации ведомства, женщине рекомендовалось родоразрешение в областном перинатальном центре.

