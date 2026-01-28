В Якутии женщина родила у регистратуры медцентра — ребенок получил травму

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Это случилось всего через минуту после захода в отделение.

Женщина родила у регистратуры медцентра

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

В Якутии женщина родила у регистратуры медцентра

В одном из перинатальных центров Якутии произошел экстренный инцидент: беременная женщина поступила в приемное отделение уже в активной фазе родов. Как уточнили в региональном Минздраве, схватки оказались настолько стремительными, что родоразрешение началось практически сразу после прибытия — в холле медучреждения, рядом с регистратурой.

Всего через минуту после входа в отделение женщина родила ребенка стоя. Новорожденный упал на пол и получил травму. Медицинский персонал незамедлительно оказал помощь и передал младенца в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

По результатам обследования у ребенка выявили линейный перелом правой теменной кости. Врачи сообщили, что угрозы для жизни нет, состояние малыша стабильное, за ним установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

По факту произошедшего назначена служебная проверка. Специалистам предстоит установить все обстоятельства инцидента и дать оценку действиям персонала.

