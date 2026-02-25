Задержан член секты «Царская Империя» Варфоломей

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 18 0

Мужчина находился в квартире, где обнаружили пропавших в Петербурге сестер Марину и Ирину Жвалевых.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Член секты «Царская Империя» Варфоломей, который увез сестер Марину и Ирину Жвалевых из Петербурга в общину, задержан в Московской области. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в пропаганде противоправных действий на территории Московской области (часть 3 статья 239 УК РФ)», — сказано в публикации.

Мужчина находился в квартире, где обнаружили пропавших Марину и Ирину. Варфоломей признался на допросе, что сжег свои документы и отказался от мирского имени. Также он сказал, что девочек он на самом деле спас от отца, который якобы издевался над ними, супругу считал сумасшедшей и следил за ней по камерам.

Как уточняет СК, Варфоломей является ярым последователем и вербовщиком «Царской империи». Известно, что секта отрицает государственность РФ.

Следствие ходатайствует отправить Варфоломея в СИЗО. За публичные призывы к осуществлению терроризма главы секты Александр Кормишенко, Никита Шостак и Леонид Власов уже привлечены к уголовной ответственности. Уточняется, что Власов является четырежды судимым педофилом.

Ранее, 12 февраля, отец девочек заявил об исчезновении дочерей и предположил, что они могут находиться с членами тоталитарной секты, куда их могла увести мать. После обнаружения старшая из сестер подтвердила, что присоединилась к матери осознанно. Младшая из сестер, пропавших 9 февраля в Петербурге, найдена во Владимирской области и передана отцу.

Ранее 5-tv.ru писал, что как искали попавших в секту сестер Марину и Ирину.

