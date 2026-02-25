В Госдуму внесен проект обращения к ООН и европейским парламентам из-за ядерного оружия для Украины

Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Ситуация может представлять реальную угрозу для глобальной безопасности и привести к эскалации конфликта.

Госдума обратилась к ООН и Европе по ядерному оружию Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

В Государственную Думу (ГД) Российской Федерации внесен проект обращения к ООН, а также парламентам Франции, Великобритании и Европарламенту. Проект касается возможных поставок компонентов ядерного оружия на Украину. С материалами проекта ознакомился ТАСС.

Документ подготовлен в ответ на информацию, полученную от Службы внешней разведки России (СВР), о предполагаемых планах Франции и Великобритании по отправке в Украину компонентов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

«Депутаты Государственной думы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы Организации Объединенных Наций принять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий», — отмечается в материалах.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, посвященном украинскому конфликту назвал безрассудными планы снабдить Незалежную ядерным оружием.

