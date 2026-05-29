Небензя: постпред Украины сделал жалкую попытку оправдать удары по Старобельску

Постпред Украины в СБ ООН Андрей Мельников сделал жалкую попытку оправдать удары ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя выступление коллеги.

Он подчеркнул, что речь представителя Киева была наполнена сарказмом и иронией.

«Все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске», — сказал Небензя, добавив, что не испытывал удовольствия, слушая Мельникова.

Постоянный представитель России обратил внимание присутствующих на то, что Украина, несмотря на все «отговорки», не отрицает самого факта убийства десятки людей в ЛНР. Тем не менее аргументы Киева, как заметил Небензя, сводятся к одному — погибшие якобы были не детьми, а взрослыми.

«Это совсем другое дело, не правда ли?» — иронично добавил представитель России.

В конце речи Небензя охарактеризовал выступление Мельникова известной русской поговоркой: «На воре и шапка горит».

Ночью 22 мая Вооруженные силы Украины с помощью дронов нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. На тот момент в зданиях находились больше 80 человек. В результате теракта погиб 21 человек, еще свыше 60 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее Василий Небензя высказался о реакции западных стран на трагедию в Старобельске. По его словам, она крайне избирательна: есть «удобные» и «неудобные» жертвы.

