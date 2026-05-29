Игнорируя террор ВСУ и поддерживая режим Зеленского, западные государства становятся соучастниками преступлений против мирного населения. С такими жесткими формулировками российская делегация на Совбезе ООН пробивала брешь в глухой обороне союзников Киева.

На молчание Запада после удара по Старобельску указал постпред нашей страны Василий Небензя.

Но почему в этот раз спонсорам Украины будет сложно закрывать глаза на доводы Москвы — расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Европейцы будут закрывать глаза на все действия Киева, лишь бы продолжалась война с Россией до последнего украинца. Эта мысль, как ветер из незакрытой двери, сквозила все время заседания Совбеза ООН. Несмотря на призывы российского представителя, все страны Запада отказались не то что осуждать — даже вспоминать теракт в Старобельске, одно из самых кровавых преступлений Киева.

«О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках? Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя в роли жертвы», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

И тем самым все сильнее втягиваются в конфликт. И вот уже глава Швеции из иллюминатора своего самолета наблюдает за маневрами истребителей — тоже не украинских, но которые очень скоро передадут ВСУ.

Шведский премьер источает циничный оптимизм: гордится тем, что его страна уже обучает украинских летчиков. Звучит как признание: Украина — полигон, где Европа отрабатывает действия против России.

«Мы уже начали подготовку пилотов для того, чтобы использовать их в будущем, и хорошо было бы увеличить их количество. Мы достигли с Украиной широкого соглашения, и теперь Швеция тоже может учиться у Украины. Мы очень хотим учиться. Например, как вести борьбу с беспилотниками», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Ему вторят из-за океана. «Великая держава» Канада, едва не ставшая новым американским штатом, тоже готовится воевать.

«Мы участвуем в подготовке украинских военных: уже обучено 50 тысяч украинских солдат, и процесс продолжается. Украина — это первая линия обороны. Но вторая — это мы в самых различных формах», — сказал премьер-министр Канады Марк Карни.

Какая-то совсем уж размытая вторая линия получается. За права быть на ней конкурируют, например, прибалты, чьи политики прямо призывают готовить провокации, например, в нашем Калининграде. Но хоть от кого-то в Европе еще исходят проблески здравого смысла.

«Призывы должностных лиц балтийских стран несерьезны. Такого вообще не надо говорить. Солидарность в рамках НАТО предполагает наличие ответственности за свои слова. И очень неестественно, что у нас нет влияния на то, что говорят наши союзники», — отметил президент Хорватии Зоран Миланович.

Сама Украина всерьез взялась за конструирование и навязывание всем своей реальности — от чудовищных попыток обвинить в ударе по Старобельску Москву до попыток полностью переписать историю.

«Украинская Советская Социалистическая Республика, хотя в 1945 году и не была полностью суверенным государством, входила в число государств-основателей Организации Объединенных Наций. Это не было актом щедрости. Международное сообщество признало огромную жертву, которую украинский народ принес, внеся вклад в победу над нацизмом в Европе», — заявил представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Украинский представитель, конечно, лукавит. В сооснователи ООН Советский Союз отдельно внес не только Украинскую, но еще и Белорусскую ССР. И это чисто политический ход, чтобы обеспечить баланс сил в Совбезе, где был явный перекос в сторону Запада.

А говоря о борьбе с нацизмом, Андрей Мельник почему-то забыл рассказать, зачем Украина только что перезахоронила его полного тезку — немецкого пособника и лидера запрещенной ОУН*. И почему возмутившегося этим главу израильского музея Холокоста тут же внесли в список экстремистского «Миротворца».

Впрочем, и европейцы об этом старательно молчат.

* — запрещенная террористическая организация, признана экстремистской в РФ.