Ответный огонь: береговая охрана Кубы застрелила четверых на американском катере

Береговая охрана Кубы застрелила четверых на американском катере

Представители кубинской пограничной охраны открыли ответный огонь по американскому скоростному катеру с номерными знаками штата Флорида. Об этом сообщил в соцсетях МИД Кубы. В результате перестрелки погибли четыре человека, семеро были ранены.

Как рассказали в кубинском министерстве, катер из США приблизился к берегу на расстояние одной морской мили, к нему навстречу выдвинулось подразделение береговой охраны с пятью военнослужащими. Экипаж катера открыл огонь, пострадал командир группы пограничников. Ответными выстрелами были убиты четверо, еще шестеро получили ранения, их эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

«Перед лицом нынешних вызовов Куба подтверждает свое желание защищать территориальные воды, основываясь на том, что национальная оборона является одной из основных опор кубинского государства… Для полного выяснения фактов компетентными органами продолжаются расследования», — сказано в заявлении МИД.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». В этом документе закреплены введенные торговые пошлины в отношении стран, прямо или косвенно поставляющих нефть на остров. Санкции подействовали, при этом на Кубе уже ощущается нехватка энергоресурсов и предметов первой необходимости, в прессе ситуацию характеризуют как блокаду.

Кроме того, сообщал 5-tv.ru, крупнейший за последние десятилетия нефтяной кризис сильно ударил по туристической сфере. В частности, Россия и Канада прекратили полеты на Кубу, продажа туров приостановлена.

