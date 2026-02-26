Будущее уже здесь: Путину показали прибор для «чтения» ДНК

Путину показали прибор для чтения ДНК

Искусственное живое сердце и создание других человеческих органов — уже не фантастика, а реальность, к которой приближаются российские ученые. Об этом президент РФ Владимир Путин говорил сегодня на Форуме Будущих технологий — площадке, где не просто обсуждают перспективы отечественной науки, а демонстрируют то, что уже создано. Все это увидел корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

На семи локациях — десятки инноваций. С первых метров выставка Форума будущих технологий оправдывает свое название.

В этом году главная тема — «Биоэкономика для человека». В Курчатовском институте для человека, волею судеб оказавшегося где-нибудь за полярным кругом, разработали проект целого биоэкопоселения.

Уникальность в том, что никаких проводов и труб в новые населенные пункты тянуть не придется — все это даст атомная станция малой мощности.

«Вот вы все время говорите, что у нас важнейшая задача — это пространственная связность страны. Нам сложно освоить страну таким естественным путем, которым мы привыкли: у нас мало людей — раз, и второе — очень сложно в условиях географических…» — говорит президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Зато какие люди!» — добавляет президент.

«Конечно, мы это хорошо знаем, да. Вот мы сделали проект биоэкопоселения. Это поселок, там до 1000 человек. Полностью автономный. Например, можно его поставить в лесах Сибири или в Карелии…» — отмечает Ковальчук.

В области биотехнологий сегодня в России работают порядка 230 компаний. Они занимаются фармацевтикой и медициной, сельским хозяйством и даже топливно-энергетическим комплексом. Может ли автомобиль или даже ледокол передвигаться на растительном масле? Ответ — может, если правильно переработать его.

«Биотопливо имеет сниженный углеродный след. Если в машину такое заправить, возможно, картошкой фри не будет пахнуть, но вы точно будете уверены, что ваша машина выделяет меньшее количество выхлопных газов», — говорит Кристина Тен, председатель ассоциации переработчиков масло-жировых отходов.

Приставка «био» в слове биоэкономика неспроста. Отсюда и цветущий сад на выставке. В XXI веке, технологии — это не только про технику и электронику.

С помощью биотехнологий ученые смогли сделать царицу полей кукурузу более морозоустойчивой. А цена на клубнику зимой того и гляди упадет. Почему? Потому что прежде 90% ягод завозили из-за рубежа. Но селекция не стоит на месте. И сегодня два-три урожая в год на территории средней полосы — уже не сказка.

Тематика форума была выбрана неспроста. В этом году в России стартовал нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». На пленарной сессии президент поручил кабмину ускорить подготовку стратегии развития биоэкономики до середины XXI века. Но важно, чтобы в критически важных сферах — таких, как медицина, не было никаких проволочек.

«Вакцины, что важно, очень бы хотелось… И Вероника Игоревна (Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства. — Прим. ред.) обещает мне каждый год, что вот-вот будут такие-то вакцины… Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут — для того, чтобы эти очень важные вещи для здоровья людей появлялись как можно быстрее», — говорит Путин.

Важный момент, на который обращает внимание глава государства — кадровая подготовка новых специалистов. Владимир Путин предложил создать в регионах сеть инженерных центров. И желающие среди молодого поколения, судя по всему, будут.

Юрий Мельников. 15 лет. Придумал, как с помощью насекомых избавить планету от пластиковых отходов. И это далеко не школьный доклад.

«Это восковая огневка, в природе она питается пчелиным воском, но также у нее есть суперспособность, она способна разрушать пластик, то есть поедать его и полностью биодеградировать в другое полезное вещество, этиленгликоль, которое активно используется в промышленности. И мы стараемся использовать эту ее способность», — говорит разработчик Юрий Мельников.

На полях Форума Владимир Путин также провел традиционную встречу с учеными, которые вкладывают все силы в развитие биотехнологий.

Президент дает понять — готов услышать каждого.

«Я часто обращаю внимание и правительства, администрации, представителей средств массовой информации о том, насколько важно заниматься вот этой сферой, информационной поддержкой тех, кто посвящает свою жизнь научным исследованиям. Ну, а сегодняшняя тема, она представляет особое значение, потому что она не только… такая многопрофильная и на стыке многих отраслей знания находится. Она очень важна и имеет колоссальные перспективы. Если есть, что-то и в чем-то, где я мог бы вас поддержать, я в вашем распоряжении», — говорит российский лидер.

Согласно нацпроекту, до 2030 года планируется нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%. Кроме того, Владимир Путин дал понять: от импортозамещения в этой области нужно переходить к запуску конкурентной продукции с помощью своих приборов и оборудования.

