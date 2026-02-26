«Дикие боли»: жительница Тулы судится с хирургом из Петербурга

Жительница Тулы судится с хирургом из Петербурга

В Туле суд разбирается в жутком деле, где врачебная ошибка привела к страшным последствиям. Жизнь местной девушки превратилась в настоящий кошмар после пластики у известного хирурга из Петербурга. Он забыл в своей пациентке салфетку. Врач не хочет признавать вину, хотя его уже обязали выплатить компенсацию. С пострадавшей встретился корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Жительница Тулы против врача петербургского онкодиспансера. Дело разбирает суд второй инстанции. Первый признал хирурга виновным и обязал выплатить пациентке 650 тысяч рублей. Но тот подал апелляцию. Екатерина Попова сегодня снова пытается отстоять свою правду.

«Я испытывала дикие боли, поднялась температура 40», — жалуется Екатерина Попова, пострадавшая.

Пластического хирурга Екатерина выбирала долго и тщательно. Она одержала победу над раком, пережила мастэктомию и решилась на реконструкцию груди. Первое время после операции все было хорошо. Но спустя несколько месяцев появились боли, начались отеки и зуд. Совсем страшно стало после того, как потемнела кожа. Оказалось — это некроз. Воспаление распространялось стремительно.

По словам Поповой, она писала Скворцову, но тот интерес к пациентке уже потерял. Просто рекомендовал пропить антибиотики.

«Диагноз, с которым я поступила по экстренным показаниям, была флегмона туловища. Проще говоря, воспаление туловища. Если бы я еще промедлила, то, возможно, врачи бы меня не спасли», — говорит пострадавшая.

Имплант пришлось удалять в другой клинике, где и обнаружили забытую в грудной полости марлевую салфетку.

«Я была, конечно, в шоковом состоянии. Я на тот момент, вообще, была в шоке, потому что я боялась за свою жизнь. Я понимала, что я умираю», — вспоминает Попова.

Салфетка вросла в ткани, поэтому пораженные участки пришлось иссечь.

«Проводилась экспертиза страховой компанией, которая выявила нарушения в работе врачей. Также проводилась независимая судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что в результате неправильно проведенной операции была оставлена салфетка», — отмечает Асад Юсуфов, адвокат Екатерины Поповой.

Практика показывает, что в подобных ситуациях суд чаще всего встает на сторону пациента. В ноге жителя Гатчинского района медики забыли около двух десятков хирургических салфеток. Три года мужчина добивался справедливости после операции в тосненской больнице. Суд постановил выплатить компенсацию — более миллиона рублей.

«У пациентов очень хорошие шансы в таких делах. И если посмотреть примеры таких решений, они практически все в пользу пациентов при наличии заключения экспертизы о причинно-следственной связи между действиями врача и наступившими последствиями», — заверяет Алена Барсова, медицинский юрист.

Вот только петербургский онкодиспансер, где работает хирург Сковрцов, не согласен с обвинениями Екатерины Поповой.

«В рамках рассмотрения апелляционной жалобы была проведена повторная комплексная

комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению экспертов, версия

об оставлении салфетки врачом Санкт-Петербургского Городского клинического онкологического диспансера подтверждения не получила», — заявили в учреждении

Исход дела Екатерины Поповой пока не ясен. Апелляционный суд продолжает рассмотрение и намерен выслушать специалистов, проводивших судебно-медицинскую экспертизу.

