В России изменятся правила расчета алиментов с 1 марта

В России с 1 марта 2026 года вступают в силу обновленные правила расчета алиментных платежей при определении права семьи на получение единого пособия. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ключевым изменением станет переход от использования минимального размера оплаты труда к показателям средней заработной платы в конкретном субъекте страны. Теперь органы социальной защиты будут анализировать совокупный доход заявителей, опираясь на реальные экономические показатели региона проживания, а не на общефедеральный зарплатный минимум.

В рамках новой системы при расчете нуждаемости будут учитываться фактически перечисленные средства, если алименты были назначены по решению судебных органов. Для удобства граждан при подаче электронного заявления эти цифры можно указать самостоятельно.

В ситуациях, когда взысканием занимаются приставы, Социальный фонд России получит сведения в автоматическом режиме благодаря системе межведомственного взаимодействия.

Установлены и жесткие пропорции. Минимальный порог алиментов составит четверть от средней региональной зарплаты на одного ребенка, треть — на двоих детей, и ровно половину от указанной суммы, если в семье воспитываются трое и более несовершеннолетних.

Однако дополнительные инструменты контроля доступны россиянам уже сейчас. Проверить наличие задолженности по выплатам на содержание детей можно дистанционно. Для этого функционируют специальные сервисы на официальном портале и в приложении Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, аналогичный функционал реализован в профильном разделе на сайте «Госуслуги», что позволяет оперативно отслеживать статус исполнительного производства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.