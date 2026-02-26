Город, которого нет: как ИИ отправляют путешественников в несуществующие места

Искусственный интеллект обманул тысячи туристов по всему миру. Путешественники потеряли время и деньги. Дело в том, что нейросети сегодня активно помогают строить маршруты и рассказывают об удивительных местах, которые обязательно нужно посетить. Но есть нюансы. Ни на одной карте мира такие достопримечательности не числятся. Обман заметили даже пассажиры московского метро. Новые чудеса света изучил корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Отправиться в город, которого нет, или к несуществующему озеру, и в лучшем случае лишиться денег, а в худшем — оказаться в опасности, теперь проще простого. Поможет искусственный интеллект. Технологии XXI века начали обманывать и заводить туристов в тупик по всему миру.

В Австралии, например, компания путешественников доверилась статье, сгенерированной нейросетью, и чуть не заблудилась в поисках горячих источников, которых в природе нет и не было. На скриншотах, опубликованных CNN из ныне удаленного блога на сайте Tasmania Tours, можно увидеть рекомендации по посещению «горячих источников Уэлдборо», которые, как утверждается, предлагают «спокойный отдых» в лесах на северо-востоке Тасмании. Это место, которое называют «тихой гаванью», считается «любимым» среди туристов.

Да только вот незадача — в том самом Уэлдборо никаких горячих источников, лишь ледяная речушка Уэлд. А таких доверчивых путешественников — тысячи.

По статистике, сегодня треть туристов использует искусственный интеллект для составления маршрутов. Задумка простая — сэкономить деньги и подобрать топовые места. Но на деле ИИ начинает фантазировать.

— В последнее время туристические путеводители, созданные искусственным интеллектом, например по Перу, отправляют туристов якобы в священный каньон Умантай — древнее инкское место с водопадами возле озера, которого на самом деле не существует. Это всего лишь выдумка. Но такое путешествие в горах опасно.

Уж сколько сейчас на нейросети уповают, доверяют им. А ИИ раз за разом заводит в никуда.

Но объяснение ошибкам всезнающего цифрового разума есть. Разработчики и айтишники раз за разом пытаются донести: искусственный интеллект — это не интеллект в привычном смысле.

«Генеративные системы, такие как искусственный интеллект, они работают по вероятностной модели, выстраивают вероятности. И поэтому искусственный интеллект не оценивает их. А просто собирает из кусков какой-то текст, который кажется нам реалистичным», — объясняет эксперт по IT и кибербезопасности Артем Геллер.

В России пока подобные истории с обманом со стороны искусственного интеллекта не так развиты, хотя единичные случаи есть.

Московское метро, как известно, одно из красивейших в мире. Казалось бы, схема метрополитена есть, все станции известны. Но и тут нейросеть постаралась обмануть. В интернете появились изображения совсем уж нереалистичных станций. Огромные люстры, монументальные скульптуры. Иностранцы точно будут в шоке. Особенно, когда не найдут всего этого.

Но ведь кто-то поверит. Вопрос: почему?

«Наша человеческая психология устроена таким образом, что мы доверяем первой информации, которая поступила, и не хотим ее проанализировать», — поясняет кандидат психологических наук Елена Кузнецова.

До серьезных травм и смертельных случаев пока не дошло, но потраченные впустую деньги, силы и нервы — это есть. А значит, логичный вопрос: с кого спрашивать в случае чего? С разработчиков нейросети?

«Кто и что вам обещал? Кто-то обещал вам показать эту картинку вживую? Нет. Кто-то заключил с вами договор, оказал вам услуги туристического продукта? Нет. То, что вы не нашли этого места? Это вам урок», — комментирует юрист Алексей Аксенов.

В общем, тут дела обстоят как с утопающими: спасение их рук дело. А потому лучше бы фильтровать информацию, говоря языком интернета. Хотя идея как-то регулировать искусственный интеллект витает в воздухе. И не только в России. Во многих странах об этом думают. Главное — не спрашивать об этом у самого цифрового интеллекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.