Надежда жива: появились новые подробности исчезновения девочки в Смоленске

Дарья Орлова
Добровольцы и специалисты расширяют зону мониторинга в надежде найти зацепки.

Что известно об исчезновении девочки в Смоленске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

К поиску девятилетней девочки в Смоленске присоединился отряд «Лиза Алерт»

К масштабным мероприятиям по поиску девятилетней девочки, бесследно исчезнувшей в Смоленске, официально присоединились представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя объединения Григория Сергеева.

По его словам, специалисты отряда включаются в активную фазу операции, так как ребенок числится пропавшим еще с предыдущего дня. Сергеев подчеркнул, что волонтеры уже начинают работу непосредственно на месте происшествия в Смоленске, однако в планах организации задействовать дополнительные силы и ресурсы из других соседних регионов для более тщательного прочесывания местности.

Председатель поискового отряда обратился к местным жителям и автомобилистам с важной просьбой. В «Лиза Алерт» рассчитывают получить записи с уличных и автомобильных видеорегистраторов, сделанные в Заднепровском районе города.

Особое внимание добровольцы просят уделить участку вблизи улицы Маршала Еременко, где школьницу могли видеть в последний раз.

«Лиза Алерт» включается в поиски девочки в Смоленске — пропажа, которая произошла еще вчера. Наши ребята начинают работать на месте, также будем привлекать к поиску и другие регионы», — отметил Сергеев.

Девочка пропала утром 24 февраля. Она вышла на прогулку со своей собакой породы той-терьер, однако домой животное вернулось в одиночестве. Очевидцы и соседи предполагают, что ребенка могли насильно увезти на автомобиле в неизвестном направлении.

В ходе обследования территории возле Солдатского озера была обнаружена серая перчатка, которая, предположительно, принадлежит пропавшей. На данный момент правоохранительные органы и волонтеры проверяют все версии случившегося, устанавливая маршрут передвижения девочки.

Ранее 5-tv.ru писал, что у дома пропавшей в Смоленске девочки заметили незнакомца.

