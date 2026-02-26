Крутился несколько дней: у дома пропавшей в Смоленске девочки заметили незнакомца

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Жители города и спасатели прочесывают местность в надежде найти ребенка.

Куда пропала девятилетняя девочка в Смоленске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пропажа девятилетней девочки в Смоленске

У дома пропавшей в Смоленске девочки был замечен подозрительный мужчина

В Смоленске уже более полутора суток ведутся масштабные поиски девятилетней девочки, которая бесследно исчезла утром 24 февраля. Об этом сообщает портал E1.RU.

Девочка вышла из дома в восемь часов утра, чтобы выгулять домашнего питомца во дворе, что было ее ежедневной привычкой. Однако спустя 40 минут школьница так и не вернулась к завтраку, а ее мать, отправившись на поиски, обнаружила лишь собаку с поводком неподалеку от дома. К операции по спасению привлечены как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры поискового отряда «Сальвар».

Ситуация осложняется странными обстоятельствами, зафиксированными камерами видеонаблюдения. По свидетельству местных жителей, в течение двух дней возле дома крутился подозрительный мужчина, которого заметили именно на том углу, где Александра гуляла с собакой.

Следствие изначально рассматривало версию о причастности отца ребенка, проживающего отдельно, однако у него оказалось подтвержденное алиби, и сейчас он активно участвует в поисках дочери. На текущий момент поисковики обнаружили у местного оврага следы, напоминающие детские, а рядом с ними — отпечатки лап животного.

Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

