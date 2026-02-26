«Не отнимает профессии»: HR-консультант про влияние ИИ на рынок труда

HR-консультант Болгова: ИИ — это инструмент, а не участник рынка

Искусственный интеллект (ИИ) не участник рынка труда, а лишь еще один инструмент в руках специалиста. Об этом 5-tv.ru рассказала Антонина Болгова — эксперт по подбору персонала и HR-консультант.

Специалист отметила, что технологические скачки всегда сперва пугают людей. Но важно понимать, что они дают больше новых возможностей, чем забирают.

«Меняются не профессии, меняется содержание работы. ИИ — это не участник рынка труда, а инструмент. Он не «отнимает» профессии, он меняет то, что именно внутри них делает человек. То, что раньше занимало часы, сегодня делается за минуты. И вместе с этим меняется роль специалиста: мы постепенно переходим от «делать» к «управлять, выбирать и отвечать за результат», — подчеркнула Болгова.

Она добавила, что исчезают не сами профессии, а повторяющиеся задачи, в первую очередь те, которые можно описать инструкциями. Происходит автоматизация многого из того, что раньше требовало ручной работы. То есть просто выполнять что-то уже недостаточно. Поэтому и происходит повышение планки в профессиях.

Это вызывает обеспокоенность за начинающих сотрудников, у которых старт карьеры начинался именно с таких задач. Возникает вопрос: как тогда формировать опытных специалистов.

«Сегодня начинающий специалист — это уже не просто исполнитель. Это человек, который работает вместе с ИИ: он ставит задачу, оценивает результат, находит ошибки и решает, можно ли этому доверять. То есть учится не столько выполнять, сколько управлять процессом. И важно: это не отменяет обучение. Джуниоров по-прежнему нужно развивать», — пояснила эксперт.

Она отметила также, что с появлением ИИ изменения произошли во всех сферах. Однако особенно заметны они в креативных индустриях. Но и здесь действует та же логика, что и везде. Все, что раньше требовало ручного труда, сегодня автоматизируется. Например, если несколько лет назад дизайнер создавал визуал с нуля, то сегодня он работает с множеством вариантов, которые генерирует ИИ. В таком случае задачи смещаются с «создать» на «выбрать», довести до идеала, подстроить под необходимые цели.

Похожие процессы происходят и в бизнесе, и в юриспруденции, и в медицине, и во всех других сферах.

Все это не только не убивает профессии, а меняет их или создает новую профессиональную инфраструктуру. Ведь благодаря технологиям появляются и специалисты, которые должны работать непосредственно с продуктами прогресса и обслуживать их.

«Вопрос сегодня не в том, какие профессии исчезнут или появятся. Вопрос в том, какую роль в них будет играть человек. Алгоритмы берут на себя повторяемые задачи. А все, что связано с мышлением, выбором и ответственностью, остается за человеком. <…> Профессии не исчезают — они становятся сложнее. И главный навык ближайших лет — умение учиться и меняться быстрее, чем меняется мир», — уверена HR-консультант.

