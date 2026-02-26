Россия передала украинской стороне тысячу тел боевиков

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

На отдельных участках фронта для ВСУ складывается сложная обстановка.

Сколько тел боевиков Россия передала Украине

Фото: © РИА Новости

Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

По его словам, передача состоялась в рамках достигнутых с Киевом договоренностей. Российская сторона в ответ получила тела 35 погибших военнослужащих Вооруженных сил России.

До этого в российских силовых структурах заявляли о сложной обстановке на отдельных участках фронта для украинских боевиков. Так, сообщалось, что представители первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ, действующей в Запорожской области, обратились с требованием о выводе подразделения с линии боевого соприкосновения из-за значительных потерь. Данная тенденция, как стало известно на следующий день, могла быть связана с неграмотными действиями лиц из командования ВСУ, которые купили звания.

Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что с начала специальной военной операции потери ВСУ превысили миллион человек. Как сообщал 5-tv.ru, морги Одессы уже не справляются с количеством неопознанных тел боевиков ВСУ. Их украинской стороне передала Россия в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня 2025 года. Оказалось, что все работы по опознанию тел проводят на закрытой железнодорожной станции, которую переоборудовали в морг.

