Морги Одессы не справляются с количеством неопознанных тел боевиков ВСУ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 127 0

Городской центр судебно-медицинской экспертизы переполнен погибшими, но установить их личности не представляется возможным.

Сколько неопознанных тел боевиков ВСУ в Одессе

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одесский центр судебно-медицинской экспертизы переполнен неопознанными телами погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не имеет достаточно возможностей для их идентификации. Об этом пишет Le Monde.

Уточняется, что эти тела украинской стороне передала Россия в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня 2025 года.

«Мы ожидаем очередную партию в конце февраля, но она будет ограничена 300 телами. Нам не хватает ресурсов, особенно рефрижераторных контейнеров», — заявила руководитель одесского центра Татьяна Папиж.

Помимо Одессы, на Украине есть еще четыре города, в которых действуют центры судебно-медицинской экспертизы, способные определить ДНК останков. Все работы по опознанию тел ведутся закрытой железнодорожной станции, переоборудованной в морг. Там останки хранятся в вагонах-рефрижераторах. Известно, что в данный момент там находятся 2,3 тысячи неопознанных трупов украинцев. Сотни из них были переданы в 2024 году Россией и все еще ожидают идентификации.

Помимо этого, есть также большие проблемы с передачей опознанных тел погибших их семьям, так как многие из их родственников уже покинули Украину. Как заявил врач-генетик Руслан Кривда, многие не доверяют экспертизе на Украине, и требуют перепроверить все за рубежом. Пока что из трех тысяч опознанных тел за время начала спецоперации забрали только 700, говорит Папиж. Только за 15-ю из них близкие пришли лично.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский не готов приехать в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. Переговорные позиции Украины со временем становятся слабее, отмечают западные эксперты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации