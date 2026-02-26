Водителям в России могут дать больше времени на оплату парковки

Правила оплаты парковки в России могут измениться. Минтранс разрабатывает механизм, при котором водители смогут вносить необходимую сумму уже после окончания стоянки, в течение всего дня.

Сейчас в большинстве городов страны на это дается от пяти до тридцати минут в начале парковки. В противном случае водителя ждет внушительный штраф. В Петербурге, например, три тысячи. А в Москве — сразу пять. Проект уже поддержали в правительстве. Ожидается, что нововведение сократит число нарушителей. Хотя некоторые эксперты считают, что постоплата полностью проблему не решит и даже может создать дополнительные трудности.

«Он должен заплатить 700 рублей, а он посчитал и уплатил 650. Мы получаем возможность и шансы для огромного количества обжалований или огромного количества штрафов, когда люди какую-то сумму денег заплатили», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Закон о постоплате парковки на всей территории России планируют рассмотреть в ближайшее время. Новые правила уже ввели в Екатеринбурге в начале февраля.

