Петербургский блогер Эль Капитан получил 10,5 лет колонии за наркотики

Дарья Орлова
Прокурор отказался от обвинений в организации притона, но суд все равно приговорил блогера к реальному сроку.

Блогер Эль Капитан оказался в СИЗО

Фото: Instagram*/kuznecovsky_yura

Петроградский районный суд Петербурга приговорил блогера Юрия Кузнецова, известного как Эль Капитан, к десяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом 26 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как уточнили в прокуратуре, 13 июня 2025 года оперативники изъяли у Кузнецова девять граммов мефедрона, часть которого лежала на тарелке на журнальном столике, а остальное было расфасовано и спрятано в декоративный кубок. Также у блогера нашли 15 граммов стероида оксандролона.

В суде Кузнецов признал вину в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Прокурор отказался от обвинений в организации притона и обороте сильнодействующих веществ — в этой части дело прекратили за отсутствием состава, за блогером признали право на реабилитацию. Однако обвинение в покушении на сбыт осталось в силе.

Юрий Кузнецов получил широкую популярность за счет создания провокационного контента на платформе TikTok. Его видеоролики часто затрагивали темы, вызывающие общественный резонанс, а прямые эфиры носили характер треш-стримов.

