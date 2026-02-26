Блогер Гусейн Гасанов отрицает причастность к легализации доходов

Дарья Орлова
Популярный инфлюенсер не признал свою вину в рамках судебного разбирательства о финансовых махинациях.

В чем обвиняют блогера Гусейна Гасанова

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Блогер Гусейн Гасанов не признает вину по уголовному делу об отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его адвоката Михаила Юсупова.

«Вину не признает», — отметил защитник.

В настоящее время Пресненский суд столицы приступил к рассмотрению материалов дела по существу, при этом процесс проходит в заочном формате.

Согласно версии следственных органов, Гасанов, осуществляя деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, намеренно не выплатил в государственную казну налоги на внушительную сумму — более 170 миллионов рублей. Чтобы скрыть криминальное происхождение этих капиталов и придать им вид законно нажитого имущества, блогер совершил ряд финансовых операций.

В частности, речь идет о заключении договора купли-продажи недвижимости. Объектом сделки стали помещения, расположенные в 1-м Красногвардейском проезде в Москве, общая стоимость которых превысила 68 миллионов рублей.

На данный момент суд продолжает изучение доказательной базы, представленной стороной обвинения. Следователи настаивают, что покупка дорогостоящих активов была частью продуманной схемы по легализации средств, скрытых от налогового мониторинга.

Несмотря на серьезность предъявленных обвинений и объем задолженности перед бюджетом Российской Федерации, сторона защиты продолжает настаивать на полной невиновности предпринимателя и отрицает любые факты умышленного нарушения законодательства блогером.

