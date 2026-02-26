Российские пивовары перейдут на новые стандарты производства с 2027 года

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Интерес к пенному напитку из нетрадиционных злаков получит официальную поддержку благодаря изменению государственных регламентов.

Новые стандарты производства пива с 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России через три года вступит в силу обновленный ГОСТ, регулирующий производство обычного и безалкогольного пива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Роскачества.

Согласно новым правилам, производителям разрешат официально расширить перечень используемого сырья, включив в него такие культуры, как гречиха, просо и рожь. Это существенное изменение по сравнению с действующими нормами, которые жестко ограничивают состав продукции исключительно ячменным и пшеничным солодом, доля которых в напитке обязана составлять не менее 80 процентов.

В тексте нового национального стандарта также закреплено уточненное юридическое определение термина «пиво». Теперь это «пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок».

Особое внимание эксперты уделили безалкогольному сегменту, установив четкий порог содержания спирта в нем — не более 0,5 процента. В отдельную категорию в рамках ГОСТа выделено также безалкогольное пшеничное пиво.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

19:03
Угроза безопасности: Захарова о прекращении Киевом транзита через «Дружбу»
19:00
Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Пирогова
18:58
Европейские дипломаты обсуждают острые политические темы, сидя в бункере
18:44
Защита рэпера Гуфа обжалует приговор суда по делу об ограблении
18:33
Девять рыбаков отрезало от берега на льдине в Финском заливе
18:30
Похищение или несчастный случай? Что случилось с девятилетней девочкой в Смоленске

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Блогер Лерчек родила четвертого ребенка
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех
Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео