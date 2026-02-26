Речь не о сроках: Лавров объяснил позицию Москвы по украинскому урегулированию

Лавров: Россия не ставит сроки для мирного урегулирования на Украине

Россия не привязывает процесс урегулирования конфликта на Украине к конкретным временным рамкам и сосредоточена на достижении поставленных целей. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов.

По его словам, Москва изначально не озвучивала никаких сроков, поскольку для нее ключевыми остаются задачи, которые уже реализуются.

«Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? <…> У нас не сроки, у нас задачи», — отметил Лавров.

До этого, как писал 5-tv.ru, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о скорых позитивных новостях по украинскому направлению. Он допустил, что в течение примерно трех недель могут состояться переговоры, которые создадут условия для встречи лидеров России, США и Украины в трехстороннем формате.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва подходит к возможным переговорам ответственно. Он отметил, что любые договоренности должны носить комплексный характер.

Последний раунд трехсторонних консультаций с участием России, Украины и США состоялся 17–18 февраля в Женеве. Он прошел в отеле InterContinental Geneva. В первый день встреча продолжалась более четырех часов. Стороны обсудили текущую обстановку и возможные шаги по деэскалации. На следующий день переговоры заняли около двух часов.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По его оценке, обсуждения прошли в непростой атмосфере, однако носили деловой характер.

