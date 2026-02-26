Европейские дипломаты обсуждают острые политические темы, сидя в бункере

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Послы стран-участниц ЕС принимают решения на тайных встречах быстрее, чем лидеры государств на саммитах.

Кто на самом деле управляет Евросоюзом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Основные политические решения в Евросоюзе принимают не на публичных саммитах, а на закрытых собраниях Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper II). Его члены встречаются в оборудованном защитой от шпионажа помещении в Брюсселе, сообщает Politico.

Диппредставители государств-членов ЕС собираются в этом бункере для общения по самым острым вопросам — от конфликта на Украине до угроз в экономике. Польский посол Агнешка Бартол утверждает, что плотность повестки вынуждает европейских политиков проводить заседания дважды в неделю вместо одного.

Этот формат дает возможность обнаруживать компромиссные пути решения вопросов без долгих согласований на уровне высшего руководства — все это раньше лишь искусственно тормозило работу. Более того, даже публичные саммиты лидеров сократились до одного дня — стороны заранее прорабатывают позиции, оставляя лидерам конечное утверждение.

Ранее 23 февраля Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2027 года.

