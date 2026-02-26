Бойцу ММА Исмаилову продлили арест до августа за «спарринг» с памятником
Защита спортсмена просит изменить меру пресечения из-за рассеянного склероза обвиняемого.
Фото: Прокуратура города Москвы
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Боец ММА Исмаилов останется под арестом до 13 августа за «бой» с памятником
Дорогомиловский суд Москвы продлил меру пресечения бойцу смешанных единоборств (ММА) Зауру Исмаилову. Как сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда, спортсмен будет под стражей до 13 августа.
Защита бойца настаивала на изменении меры пресечения, указывая на заболевание спортсмена.
«Прошу обратить внимание на его заболевание, а именно рассеянный склероз», — сказал адвокат обвиняемого.
Он также отметил, что рассеянный склероз у бойца сейчас находится в фазе обострения.
Скандал разгорелся в декабре прошлого года, когда Исмаилов выложил в сеть видео своей «разминки». Тренажером для отработки ударов он выбрал памятник ветеранам МЧС на Кременчугской улице. Реакция последовала незамедлительно: полицейские задержали бойца, несмотря на то что он оказывал сопротивление и даже пытался сбежать. Против задержанного возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что боец ММА Заур Исмаилов признал свою вину.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
43%
Нашли ошибку?