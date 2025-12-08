Осквернившего памятник ветеранам МЧС бойца ММА арестовали
При задержании тренер Заур Исмаилов оказал сопротивление и пытался сбежать.
Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc
Суд в Москве арестовал бойца MMA, устроившего спарринг с памятником
Дорогомиловский суд Москвы арестовал бойца и тренера ММА Заура Исмаилова, который устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, фигурант уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС России заключен под стражу», — говорится в публикации.
По информации надзорного ведомства, в ходе заседания Исмаилов возражал против избранной меры пресечения, хотя ранее признал вину.
В пятницу, 5 декабря, в Москве, на Кременчугской улице, Исмаилов использовал памятник ветеранам МЧС в качестве спортивного тренажера. В своем аккаунте в социальных сетях боец ММА разместил видео с так называемым спаррингом.
Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали Исмаилова. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памятника.
