Осквернившего памятник ветеранам МЧС бойца ММА арестовали

Суд в Москве арестовал бойца MMA, устроившего спарринг с памятником

Дорогомиловский суд Москвы арестовал бойца и тренера ММА Заура Исмаилова, который устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, фигурант уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС России заключен под стражу», — говорится в публикации.

По информации надзорного ведомства, в ходе заседания Исмаилов возражал против избранной меры пресечения, хотя ранее признал вину.

В пятницу, 5 декабря, в Москве, на Кременчугской улице, Исмаилов использовал памятник ветеранам МЧС в качестве спортивного тренажера. В своем аккаунте в социальных сетях боец ММА разместил видео с так называемым спаррингом.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали Исмаилова. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памятника.

