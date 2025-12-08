Осквернившего памятник ветеранам МЧС бойца ММА арестовали

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

При задержании тренер Заур Исмаилов оказал сопротивление и пытался сбежать.

За что арестовали бойца ММА Исмаилова

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Москве арестовал бойца MMA, устроившего спарринг с памятником

Дорогомиловский суд Москвы арестовал бойца и тренера ММА Заура Исмаилова, который устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, фигурант уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС России заключен под стражу», — говорится в публикации.

По информации надзорного ведомства, в ходе заседания Исмаилов возражал против избранной меры пресечения, хотя ранее признал вину.

В пятницу, 5 декабря, в Москве, на Кременчугской улице, Исмаилов использовал памятник ветеранам МЧС в качестве спортивного тренажера. В своем аккаунте в социальных сетях боец ММА разместил видео с так называемым спаррингом.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали Исмаилова. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памятника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала в Ростовской области 21-летнего россиянина за госизмену.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
«Несчастный случай»: мужчина оставил свою девушку умирать на вершине горы
17:35
«Историческая задача»: Путин о приумножении российского народа
17:27
Холод и темнота: что делает зима с нервной системой человека
17:18
Путин заявил, что изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для россиян
17:11
Путин заявил об успешном старте 19 новых нацпроектов в РФ
16:57
Путин не исключил снижение инфляции до 6% по итогам 2025 года

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
Россияне не пострадали? Что известно о конфликте между Таиландом и Камбоджей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео