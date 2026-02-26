Защита рэпера Гуфа обжалует приговор суда по делу об ограблении

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 29 0

Адвокаты не согласны с судебным решением и собираются обжаловать его в апелляционном порядке в связи с примирением сторон.

Почему защита рэпера Гуфа хочет обжаловать его приговор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защита рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) подаст апелляцию на приговор по делу об ограблении в одной из бань Наро-Фоминска. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в разговоре с 5-tv.ru.

Известно, что во время судебного разбирательства обвинение переквалифицировали на состав, при котором возможно прекращение уголовного дела после примирения сторон. Музыкант воспользовался этим правом и обратился в суд с соответствующим ходатайством.

В свою очередь суд отказал рэперу в прекращении уголовного преследования и постановил обвинительный приговор — в виде года лишения свободы условно. Фигуранта признали виновным.

Сторона защиты не согласилась с приговором и собирается обжаловать его в апелляционном порядке.

Инцидент произошел 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе, расположенном в Наро-Фоминском городском округе. Тогда артист отдыхал вместе со знакомым Геворком Саруханяном, который также проходит по делу в качестве второго обвиняемого.

Между Долматовым и управляющей комплекса возник конфликт, в который вмешался ее брат — сотрудник правоохранительных органов. В ходе ссоры, как установил суд, рэпер выхватил у полицейского смартфон Apple iPhone 14 Pro и несколько раз ударил его, в то время как Саруханян удерживал мужчину.

Прокуратура просила назначить обоим фигурантам по два года лишения свободы условно. Однако защита настаивала на переквалификации обвинения на статью о самоуправстве.

Как сообщал 5-tv.ru, Гуф признался в постоянных проблемах с законом. Музыкант отметил, что он иногда провоцирует проблемные ситуации самостоятельно, за которые ему потом приходится оправдываться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.47
-0.16 90.32
-0.26
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

19:03
Угроза безопасности: Захарова о прекращении Киевом транзита через «Дружбу»
19:00
Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Пирогова
18:58
Европейские дипломаты обсуждают острые политические темы, сидя в бункере
18:44
Защита рэпера Гуфа обжалует приговор суда по делу об ограблении
18:33
Девять рыбаков отрезало от берега на льдине в Финском заливе
18:30
Похищение или несчастный случай? Что случилось с девятилетней девочкой в Смоленске

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Блогер Лерчек родила четвертого ребенка
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех
Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео