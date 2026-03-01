Спящий режим ребенка: ученые назвали пять признаков будущего аутизма

Daily Mail: аутизм у ребенка можно определить по его поведению во время сна

Особенности поведения младенцев во время сна могут стать ключом к раннему прогнозированию аутизма. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов из Университета Восточной Англии.

Британские ученые проанализировали состояние 44 детей в возрасте от 8 до 11 месяцев и выделили пять критических факторов: поверхностный глубокий сон, его нарушение в шумной обстановке, реакция мозга на звуки даже в фазе глубокого отдыха, плохой сон в идеальной тишине и общая сенсорная чувствительность. Исследователи фиксировали мозговые волны младенцев во время дневного сна, сравнивая реакцию организма на полную тишину и мягкий фоновый шум.

До начала экспериментов родители заполняли анкеты, указывая, пугается ли ребенок громких звуков, избегает ли объятий или болезненно реагирует на чистку зубов и стрижку ногтей. Как отметила первый автор работы доктор Анна де Лаэт, выявленные черты не гарантируют развитие аутизма, который надежно диагностируется только после трех лет, но они помогают понять, как ранние сенсорные различия формируют режим дня и ночи. Выяснилось, что у чувствительных детей мозг генерирует меньше медленных волн и сонных веретен — это особые всплески активности, которые служат защитным барьером от внешнего мира.

Сенсорная реактивность, по мнению экспертов, фундаментально меняет механизмы восстановления организма. Эксперимент показал, что в среднем сон младенцев сокращался с 62 до 50 минут при наличии посторонних звуков, однако у детей из группы риска этот эффект был наиболее выраженным.

Доктор Теодора Глига подчеркнула, что простое снижение уровня шума в доме может помочь, но этого недостаточно, так как мозг таких малышей работает иначе даже в идеальных условиях. Поскольку около 90% людей с аутизмом страдают от повышенной чувствительности к свету, звукам или прикосновениям, понимание этой связи позволит оказывать поддержку семьям значительно раньше, чем появятся задержки в речи или социальном взаимодействии.

