Модные сумки 2026: стилист Лисовец рассказал, какие модели станут трендом

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Расцветайте вместе с природой — весной вам предстоит быть яркими!

Стилист Лисовец рассказал, какие модели станут трендом 2026

Фото: 5-tv.ru

Стилист Лисовец: Сумка больше не обязана сочетаться с образом в 2026 году

Весна и лето 2026 года внесут коррективы в некоторые модные привычки, в частности касающиеся сумок. Этот аксессуар перестанет быть скромным дополнением к образу и станет главным акцентом. Не увлекайтесь строгостью, развлекайтесь, выбирая сумку как украшение или арт-объект, а не как мешок для нужных вещей! Такой совет в интервью URA.RU дал стилист Владислав Лисовец. И рассказал, какие модели окажутся в тренде.

«Сумки в моде всех форм. Вот даже по две можно носить. В моде маленькие, элегантные, с железными украшениями, лаковые, кожаные, из нескольких фактур сразу — и в то же время большие, как шоперы, цветные. Сумка не должна и может не сочетаться с образом. Она может быть сама по себе. Главное, чтобы это был интересный акцент», — отметил эксперт.

По словам Лисовца, выглядеть стильно и актуально будут миниатюрные элегантные модели с жесткой формой, металлической фурнитурой и глянцевыми поверхностями. Но в моде и практичные шоперы — объемные, цветные, с принтами или однотонные. Важно уделить внимание и фактурам: допустимо сочетать разные материалы, лаковые и матовые поверхности, мех, текстиль и брутальный метталл.

Еще одна тенденция — многослойность аксессуаров, можно взять с собой даже две сумки, сочетая эстетику и функциональность, например, миниатюрную и большую-удобную, клатч и шопер.

Какие сумки вышли из моды в 2026 году

Некоторые модели сумок, которые были на пике и даже считались классикой в прошлом сезоне, теперь превращаются в антитренды. Модницам придется отказаться от спортивных и поясных, и «бананок» в стиле спорт-шик. Теперь им предлагают более «взрослые» варианты с выразительными деталями.

Несмотря на то, что шопперы все еще актуальны, есть риск ошибиться с размером. Любителям гигантизма стоит убавить аппетиты и вместо непропорционально больших и бесформенных сумок выбрать нечто более структурированное и внятное. Тот же запрет распространяется на мягкие текстильные модели — слишком просто и никакой изюминки.

Стараться сочетать сумку с обувью или верхней одеждой, как уже было сказано, не нужно, как и подбирать наборы из одного материала. Лучше взять с собой две совершенно разные сумки. Черную и коричневую классику разбавляйте декором, а лучше выберите новый яркий аксессуар. И не бойтесь выделяться!

Ранее 5-tv.ru писал о главных трендах 2026 года в одежде.

