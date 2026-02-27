Несколько церемоний бракосочетаний не состоялись в Москве из-за показа коллекции белья

26 февраля, судя по всему, станет самым свадебным в этом году. Начать семейную жизнь в красивую зеркальную дату только в Москве решили более семисот пар — больше, чем в День влюбленных. Впрочем, получилось это не у всех. Некоторым помешал неожиданный показ коллекции белья. Все объяснит корреспондент «Известий» Артем Яковенко

Глядя на голые стены и местами облупившуюся побелку, так сразу и не поймешь, что здесь, вообще-то проходит торжественная церемония бракосочетания. Гости, хоть и не подают вида, но сдержать эмоции могут далеко не все.

Этот день молодожены однозначно запомнят надолго. Двадцать пар планировали пожениться в красивом особняке в центре Москвы, но в последний момент место бракосочетание перенесли в другой район.

Расписываться молодожены должны в зале, который больше напоминает лофт. Здесь и потрепанные диваны, и обшарпанные стены. Атмосфера праздника, конечно, тут сомнительная, но зато места много.

«Чуть-чуть расстройство есть. Девочки же планируют интерьер, где какие фоточки они увидят», — говорит жених Игорь Козиков.

Сначала в ЗАГСе называли такой перенос «техническим сбоем», однако почти сразу выяснилось, что бюстгальтеры и боди оказалась важнее молодоженов. Фирма, который выпускает нижнее белье выкупила место, чтобы отпраздновать юбилей своего бренда. Такому празднику можно только позавидовать.

Особняк на Малой Ордынке, где изначально и должны были регистрировать свои браки молодожены, вмещает в себя до 200 человек и стоит от 350 тысяч рублей за сутки. По всей видимости, именно столько стоит перенос торжественного мероприятия с одного места на другое.

Работники ЗАГСа, которые и занимаются выездной регистрацией браков, не получают от этой суммы ни копейки. Ответственность за перенос мероприятия ложится на агентства, которые все организуют и зарабатывают на торжествах. Мы попытались поговорить с их представителями, но перед нами в буквальном смысле закрыли дверь.

Москва — один из городов, где церемонию бракосочетания можно превратить в настоящую сказку. В большинстве своем регистрация браков проводится по брони, если оплатить госпошлину в 350 рублей. В то же время, на сайтах агентств, предлагающих особняки в аренду под частные мероприятия, ценник может достигать почти полумиллиона.

Например, за музей-усадьбе «Кусково» брак зарегистрируют за госпошлину, плюс стоимость услуг по договору. А это, по нашей информации, еще 20 тысяч рублей.

В Москве дворцы бракосочетания делятся на две категории: те, что работают по городской программе, и те, что отданы под многолетние коммерческие контракты — их цена, по примерным оценкам, от 45 до 110 тысяч рублей. В таких интересы бизнеса могут оказаться выше, чем желание молодоженов на регистрацию в красивом месте.

«Если гражданам была подтверждена конкретная площадка, а информация о невозможности ее использования появилась непосредственно в день регистрации, это может свидетельствовать о ненадлежащей организации государственной услуги», — объясняет юрист Дмитрий Григорьев.

В таком случае молодожены конечно имеют право написать жалобу, обратиться в суд, чтобы потребовать компенсацию за моральный ущерб и потраченные на трансфер деньги. Однако, вряд ли найдутся те, кто будет тратить свое время не на вторую половинку, а на изучение юридических норм и правил. Так и выходит, что легче согласиться на перенос места, чем устраивать скандал в праздничный день.

