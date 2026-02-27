Клещи проснулись раньше срока в России

Их пик активности сменился из-за слишком снежной зимы.

Нашествие опасных кровососов ожидают в этом году в регионах России. Уже проснулись очень голодные первые клещи. И это необычайно рано.

Причиной стала аномально снежная зима. Большие сугробы защитили паразитов от вымерзания. И даже в самые лютые холода в их лесной подстилке сохранялось тепло.

В итоге они отлично перезимовали и готовы выходить на охоту. По мнению экспертов, пик активности придется уже на апрель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как уберечь домашних питомцев от клещей. Опасные насекомые могут оказаться на животном любой породы и размера.

