Российские виноделы впервые взяли главный приз на конкурсе «Терравино» в Израиле

А сейчас о триумфе российских виноделов на мировой арене. Впервые наши производители завоевали самую высокую награду на престижном конкурсе «Терравино» в Израиле. От нашей страны была собрана крупнейшая заявка среди всех участников — 110 образцов от 18 виноделен.

И как результат — 11 наград в различных номинациях, а также 19 золотых и 11 серебряных медалей. Дом «Массандра» отличился сразу в трех категориях, а именно напитки «Портвейн Белый Крымский», «Мадера Массандра» и «Портвейн красный Ливадия».

Производитель Inkerman отмечен наградами в двух номинациях. Кроме того, среди победителей «Абрау-Дюрсо». Его игристое 2022 года урожая ведущие сомелье признали абсолютным чемпионом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крымское вино Inkerman «Портвейн Белый Крымский 2014» удостоено высшей награды на престижном дегустационном конкурсе Prodexpo International Wine Competition & Guide 2026. Эксперты присудили напитку гран-золото.

Высокую оценку получили и другие позиции винодельни. Золотой медали удостоилось вино «Жемчужина Гранд резерв 2022». Серебряными наградами отмечены «Каберне Special Reserve 2021» и «Пино Нуар брют Winemaker’s Selection 2024». Бронзу завоевал авторский купаж «Эритаж 2020».

Это не единственный успех российских вин на международной арене в последнее время. Ранее, в ноябре 2025 года, отечественные производители успешно выступили на конкурсе China Wine Competition. Наивысший балл среди российских участников — 96 из 100 — тогда получило вино «Мускат белый Красного Камня» от винодельни «Массандра».

