Путин поручил предусмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

До 1 апреля президент поручил добавить интернет-сервисы для страдающих диабетом людей в «белые списки».

Поручения Путина про продажи лекарств через Почту России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России внесут изменения в законодательство о продажах лекарств через отделения «Почты России». Об этом сказано в перечне поручений российскому правительству от президента РФ Владимира Путина по итогам совещания 21 января.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения <…> «Почты России», — говорится в документе на сайте Кремля.

Кроме того, до 1 апреля Путин поручил добавить интернет-сервисы для страдающих диабетом людей в «белые списки». Ответственным за исполнение назначены российский премьер-министр Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил сохранить выплаты многодетным семьям при росте дохода. Правительство РФ обязано подготовить соответствующие поправки и представить доклад о проделанной работе до 1 июня. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

