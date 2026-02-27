Пенсия «замерзнет» через полгода? Соцфонд объяснил правило шести месяцев

Пенсионные выплаты по почте прекращаются, если их полгода никто не забирает

Социальный фонд России напомнил гражданам о нормах законодательства, регулирующих порядок приостановки и прекращения пенсионных выплат. Особое внимание специалисты уделили так называемому «правилу шести месяцев», которое часто становится предметом обсуждений и тревожных слухов.

Речь идет не о внезапной отмене пенсий, а о четко прописанных основаниях, при которых выплаты временно останавливаются или полностью прекращаются.

Если пенсию не получают полгода

Один из распространенных случаев связан с доставкой выплат через почтовые отделения. Если пенсионер в течение шести месяцев подряд не забирает деньги, начисления временно приостанавливаются.

Отсчет начинается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором истек шестимесячный срок неполучения. Иными словами, если средства не востребованы полгода, выплаты «замораживаются» еще на шесть месяцев.

При этом для получателей пенсии через банк действует другое правило: зачисление средств на счет автоматически считается фактом получения. Даже если деньги не были сняты, пенсия считается выплаченной.

Инвалидность и обязательное переосвидетельствование

Для граждан с инвалидностью предусмотрена обязанность проходить медико-социальную экспертизу в установленные сроки. Если человек не явился на переосвидетельствование, выплаты приостанавливаются на три месяца.

Если в течение этого периода причина не устранена, перечисления прекращаются полностью.

Потеря кормильца

Особый порядок установлен для получателей пенсии по случаю потери кормильца. После достижения 18 лет необходимо подтвердить очную форму обучения.

Если документы не представлены, выплаты останавливаются на полгода со следующего месяца после наступления совершеннолетия или окончания учебы. Аналогичное правило действует и для выпускников, которые не подтвердили продолжение обучения по профессиональным программам.

Для студентов иностранных учебных заведений требуется ежегодное подтверждение очной формы. При отсутствии таких документов пенсия также приостанавливается на шесть месяцев.

Иностранцы и выезд за границу

Если у иностранного гражданина или лица без гражданства заканчивается разрешение на постоянное проживание в России, начисления прекращаются с первого числа следующего месяца на полгода.

При переезде на постоянное место жительства в страну, с которой у России заключен международный договор о пенсионном обеспечении, выплаты также приостанавливаются на шесть месяцев, если не представлены документы об отсутствии права на пенсию в новой стране.

В случае переезда в государство без такого соглашения и отсутствия заявления о выезде действует тот же шестимесячный механизм приостановки.

Когда пенсия прекращается полностью

Окончательное прекращение выплат происходит в нескольких случаях:

после смерти получателя;

при признании его умершим или безвестно отсутствующим по решению суда;

по истечении шести месяцев с момента приостановки, если причины не устранены;

при утрате права на назначенную пенсию.

Банковский счет тоже важен

Если пенсионер закрывает банковский счет, на который поступают выплаты, необходимо открыть новый и передать реквизиты в Социальный фонд. На это отводится шесть месяцев.

Если обновленные данные не представлены вовремя, переводы прекращаются, а затем пенсия приостанавливается.

Юрист Сергей Петров в интервью порталу PNZ подчеркнул, что именно этот момент чаще всего вызывает вопросы у граждан и может привести к потере выплат по невнимательности.

Социальный фонд напоминает: большинство ситуаций можно предотвратить, если своевременно подтверждать документы и отслеживать изменения в личных данных.

