Молодая жена Егора Бероева полностью сменила круг общения после тайной свадьбы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Артистка предпочла скрыть личные перемены и пересмотреть список близких.

На ком тайно женился актер Егор Бероев

Фото: legion-media/Persona Stars/053

В Сети активно обсуждают новости о недавнем браке актера Егора Бероева с 21-летней балериной Анной Панкратовой. По информации Woman.ru церемония прошла без лишней огласки около двух недель назад. Подробности личной жизни пара официально не комментирует.

После знакомства с актером Анна заметно сократила публичную активность. Несмотря на то что Бероев подписан на ее страницы, совместных фотографий в соцсетях девушка не публикует.

Кроме того, по словам знакомых, балерина практически перестала поддерживать связь с бывшими однокурсниками. Люди из ее прежнего окружения отмечают, что с ростом профессиональных перспектив она свела контакты к минимуму. В ее профилях сейчас немного подписчиков, а те, кто остался в списке друзей, не располагают информацией о ее личных изменениях.

История отношений Бероева также оказалась в центре внимания. О расставании актера с прежней супругой Ксенией Алферовой стало известно только в январе текущего года. Алферова публично подтвердила разрыв, отметив, что в настоящий момент не состоит в отношениях и пережила непростой период. Официальных заявлений от самого Бероева и его новой избранницы пока не поступало.

