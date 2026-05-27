«В половине бы не снялся»: Деревянко о заезженных сюжетах в российском кино

Актер Деревянко признался, что соглашался на многие роли только из-за денег

Актер театра и кино Павел Деревянко часто соглашается на однотипные роли в фильмах из-за нехватки денег. Об этом он рассказал в интервью-проекте журналистки Марии Чадиной «Громче слов».

В разговоре они затронули тему повторяющихся сюжетов в российском кинематографе и схожих образов, которые предлагают актерам. По словам артиста, если бы финансовое положение позволяло, он отказался бы примерно от половины проектов, в которых снимался.

«Если бы финансы позволяли, я бы в половине работ не снялся», — заявил Павел.

К тому же Деревянко признал, что ему нередко достаются похожие персонажи. Чаще всего это молодые отцы, которые в начале истории совершают не самые разумные поступки, но к финалу меняются, взрослеют и становятся лучше.

Артист отметил, что понимает однотипность таких ролей, однако не всегда может позволить себе выбирать только те проекты, которые ему полностью интересны. Дело в том, что ему нужно обеспечивать большую семью, поэтому работа в кино для него остается не только творчеством, но и источником дохода.

Однако артист не стал отрицать, что деньги — важный фактор при согласии на съемки для многих актеров. По его словам, в профессии часто приходится искать баланс между творческими желаниями и реальными жизненными обязательствами.

