Павел Деревянко назвал Владимира Путина легендарным человеком

Президент России Владимир Путин — легендарный человек. Об этом актер Павел Деревянко заявил в интервью-проекте Марии Чадиной «Громче слов».

«То, что Владимир Путин легенда — это, ни для кого не секрет. Это очевидно. Самый мощный наш президент. Я от всей души желаю нашему президенту здоровья и долгих лет, потому что не вижу, кто еще рядом мог бы нести и управлять нашей страной так, как делает это он», — отметил артист.

Актер рассказал о личной встрече с российским лидером в 2017 году. Главе государства показывали фильм «Салют —7», одну из главных ролей в котором исполнил Деревянко.

3 октября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи со съемочной группой фильма «Салют-7». © РИА Новости/ Алексей Никольский

Он признался, что тогда выбрал не самый подходящий наряд: темные джинсы, футболку цвета хаки с V-образным вырезом и пиджак. В последний момент перед выходом из дома актер посмотрелся в зеркало и подумал о том, что «слишком легкомысленно оделся». Но менять что-либо уже не было времени.

«Мы все были молодые, в голове — ветер. Я ко всему относился спокойно: позвали к президенту — пойду к президенту. <…> Сел в машину, а они (народный артист России Владимир Вдовиченков и режиссер картины Клим Шипенко. — Прим. ред.) — в пиджаках, при галстуках», — вспоминал Деревянко.

Однако сам Путин, если и обратил внимание на то, что актер выбрал не столь формальный наряд, как окружающие, вида не подал.

