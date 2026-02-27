Средняя против медианной: реальная зарплата в России оказалась на треть ниже

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Статистика показывает заметный разрыв между официальными цифрами и типичным доходом большинства.

Сколько на самом деле зарабатывают россияне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Реальная зарплата в России оказалась на треть ниже официальной

Разница между усредненной и медианной зарплатой в России остается существенной. Как пишут «Известия», в апреле 2025 года средний уровень оплаты труда достиг 99,4 тысячи рублей. При этом медианный показатель — то есть сумма, которую получает «средний» работник в распределении доходов, — составил 73,4 тысячи рублей. Расхождение между этими значениями превышает треть.

Особенность в том, что данные о медианной зарплате Росстат раскрывает лишь раз в год и с задержкой, тогда как средняя величина публикуется регулярно.

«Принято считать, что самые высокие доходы сосредоточены в добывающих отраслях. Однако это верно прежде всего для среднего показателя», — отметила эксперт из Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дополнительные расчеты сервиса «Сбериндекс» демонстрируют еще больший разрыв. По их данным, в апреле 2025 года медианный доход находился на уровне около 58 тысяч рублей — почти вдвое ниже среднего значения Росстата. Осенью картина существенно не изменилась: в ноябре средняя зарплата оценивалась в 98 тысяч рублей, тогда как медианная составляла порядка 61 тысячи, что означает различие примерно в 1,6 раза.

Как пояснил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, причина заключается в методике расчета. Усредненная зарплата учитывает крайне высокие выплаты ограниченному числу специалистов — например, топ-менеджерам крупных компаний, — и поэтому заметно смещается вверх. Медианный же показатель отражает уровень дохода, ближе к тому, который получает основная масса работников.

Эксперты также обращают внимание на отраслевые различия. Самые высокие доходы традиционно фиксируются в управленческом сегменте, финансовом секторе, консалтинге, IT и логистике, а также в добыче полезных ископаемых. На другом полюсе остаются сельское хозяйство, туризм, розничная торговля и значительная часть бюджетной сферы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

18:01
Рэпера Pharaoh будут судить за пропаганду наркотиков
17:52
«Меня заразил артист»: Наталья Гвоздикова третий месяц не может поправиться
17:44
«Конверт денег»: Шура про искру в глазах
17:36
«Больная тема на всю жизнь»: директор Долиной о скандале звезды из-за квартиры
17:30
Свобода вместо скинни: какие джинсы станут хитом 2026 года
17:15
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Предательство, обман и сердечная боль: как Любовь Успенская отметила 72 года

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео