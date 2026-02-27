«Меня заразил артист»: Наталья Гвоздикова третий месяц не может поправиться

Наталья Гвоздикова третий месяц не может поправиться

Народная артистка России Наталья Гвоздикова сообщила о затяжной болезни в беседе с изданием «Абзац». По словам 78-летней актрисы, уже несколько месяцев она не может полностью восстановиться после гриппа, которым заразилась во время съемок телепередачи.

Кинозвезда, известная по фильму «Большая перемена», привыкла вести активную жизнь и часто принимает участие в телевизионных программах. Однако одна из таких встреч обернулась для нее серьезными проблемами со здоровьем.

«Я болею уже третий месяц и не могу выкарабкаться. Подцепила грипп. Я была на передаче, а там сидел заболевший артист. Потом ему сказала, что следовало остаться дома. Мы сидели вместе три часа. Я теперь кашляю так, что ночами не сплю», — рассказала Гвоздикова.

Артистка признается, что ей тяжело находиться в изоляции и ограничивать общение, но надеется, что состояние постепенно улучшается.

Личная драма в юности

В интервью Наталья Федоровна вспомнила и о непростых событиях своей молодости. В студенческие годы, во время учебы во ВГИКе, у нее были отношения с мужчиной по имени Александр, не связанным с кинематографом. Эти отношения сопровождались ревностью и агрессией.

«Он изменял мне. Саша не давал развод: говорил, что зарежет меня… Я понимала, что нельзя рожать. Родители Саши умоляли, чтобы я оставила ребенка. Его мама умоляла родить девочку. Трудно сказать, жалею ли я об аборте. Я была слишком молода», — отметила Наталья Федоровна.

Испытание изменой

В 1974 году судьба свела актрису с Евгением Жариковым на съемках многосерийного проекта «Рожденная революцией». Спустя год они поженились, а в 1976 году у пары родился сын Федор.

Долгое время их союз считался крепким и образцовым, однако позднее стало известно о романе Жарикова с журналисткой Татьяной Секридовой, которая была младше актера на два десятка лет. В этих отношениях родились двое детей — сын Сергей и дочь Екатерина.

О связи Татьяна сама сообщила Гвоздиковой по телефону.

«Она даже замолвила такое словечко, что, может быть, мы будем жить шведской семьей», — посетовала актриса.

Позже Жариков публично признал ошибку и выразил сожаление. Супругам удалось сохранить семью. Евгений Ильич ушел из жизни 18 января 2012 года. Сегодня ему исполнилось бы 85 лет.

