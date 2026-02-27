Власти Петербурга назвали дату открытия станции метро «Театральная»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Поезда должны были начать увозить пассажиров с этой локации в 2028 году, но открытие было отложено.

Когда откроют станцию метро «Театральная» в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

Первый выход станции «Театральная» Петербургского метро откроют в 2030 году

Первый выход станции «Театральная» Санкт-Петербургского метрополитена откроют к 2030 году. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко во время отчета о деятельности Адмиралтейского района города.

Первый выход станции «Театральная» Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии метро будет открыт на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, на месте бывшего Дома быта.

Всего у этой станции будет два выхода на поверхность. Оба уже спроектированы и утверждены губернатором города Александром Бегловым еще летом 2025 года. Второй построят в Театральном сквере, на месте, где раньше располагалась автомобильная заправка.

Сама станция метро уже полностью построена. По изначальному плану начать принимать первых пассажиров «Театральная» должна была в 2028 году. Однако споры с частными лицами из-за строительства выходов затянули процесс, и открытие было отложено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции в столице метро «Луганская» Бирюлевской линии метро.

