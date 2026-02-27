Возбуждено уголовное дело по факту пропажи туристов в Пермском крае

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Они самостоятельно отправились в поездку на снегоходах.

Пропавшие в Пермском крае туристы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

После исчезновения туристов из Уфы в Пермском крае было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

«В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов в лесном массиве Красновишерского муниципального округа Пермского края следственным путем возбуждено уголовное дело», — проинформировало ведомство.

По данным правоохранительных органов, группа из пяти туристов из Уфы прибыла в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа. Оттуда они самостоятельно оправились на снегоходах на плато Кваркуш. Это место расположено в 100 километрах от точки их старта.

Группа должна была вернуться 24 февраля, однако туристы так и не появились. Место положения их неизвестно, а связь потеряна.

Ведутся поисковые мероприятия, в том числе и с применением специальных технических средств и беспилотной авиации МЧС России. Также устанавливаются обстоятельства произошедшего и проводятся другие следственные мероприятия.

