Мать оставила восьмилетнего сына в лесу ради воспитания

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Взрослые решили проучить малолетнего ребенка за непослушание и бросили его одного в дикой местности.

Фото: 5-tv.ru

Japan Today: мать оставила восьмилетнего сына в лесу ради воспитания

В японской префектуре Сидзуока полицейские задержали 28-летнюю женщину и ее сожителя, которые в качестве наказания бросили восьмилетнего мальчика одного в горах. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел 22 февраля неподалеку от города Мисима. Взрослые объяснили свои действия «воспитательными целями», утверждая, что ребенок вел себя неподобающим образом. По предварительным данным, мать вернулась на место спустя час, однако сына там уже не обнаружила.

Мальчик проявил стойкость и смог самостоятельно добраться до ближайшего кемпинга, где попросил сотрудников о помощи. Администрация зоны отдыха немедленно связалась с правоохранительными органами. В ходе допроса мать и ее партнер признались, что намеренно оставили несовершеннолетнего в лесу без присмотра.

Сейчас полиция выясняет, применялось ли к ребенку насилие в этой семье ранее. Сам пострадавший физических травм не получил, однако его временно передали под опеку социальных служб. Задержанным грозят серьезные обвинения в жестоком обращении и оставлении человека в опасности.

