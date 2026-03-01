Слепок из глубокой древности: янтарь в форме древнего жука нашли под Калинградом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Балтийский самоцвет сохранил до наших дней детали облика доисторического существа.

Янтарь в форме древнего жука нашли под Калинградом

Фото: ambercombine.ru

В Калининградской области специалисты обнаружили редчайший образец янтаря, возраст которого оценивается в 30–50 миллионов лет. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех).

Необычный самоцвет был найден сотрудниками предприятия в процессе ручной сортировки сырья. Его ключевая особенность заключается в том, что камень практически полностью повторяет внешние очертания личинки доисторического жука-древоточца, жившего в эпоху эоцена. Уникальная находка не является инклюзом в привычном понимании, так как внутри нет самого органического объекта, но сохранился его идеальный трехмерный отпечаток.

Геммолог комбината Анна Дугина пояснила, что столь удивительный артефакт возник из-за стечения обстоятельств: миллионы лет назад вязкая смола древнего дерева затекла прямо в туннель, который прогрызла личинка насекомого. Внутри этого хода смолистое вещество затвердело, приняв форму тела вредителя и запечатлев его полукруглые сегменты.

Эксперт отметила, что за две десятилетия профессиональной деятельности видит подобный экземпляр впервые, так как окаменелые следы ходов насекомых встречаются крайне редко.

Теперь «солнечный камень» с личинкой станет частью музейной экспозиции Калининградского янтарного комбината. Данное предприятие является мировым лидером по промышленной добыче этого ископаемого, контролируя около 90% планетарных запасов янтаря. В коллекции музея уже находятся другие выдающиеся находки, включая камни с застывшими внутри стрекозами и тараканами, а также знаменитый самоцвет в форме сердца. Все эти объекты были добыты на территории Приморского месторождения, где работы ведутся под управлением госкорпорации с 2013 года.

