«Повышенная нагрузка на печень»: диетолог объяснила вред покупных соусов для шашлыка

Екатерина Чумоватова
Екатерина Чумоватова 38 0

Некоторые ингредиенты в составе приправы могут ухудшить самочувствие и вызвать аллергическую реакцию.

Диетолог Русакова: покупные соусы для шашлыка могут быть вредны для здоровья

Соус — простая идея разнообразить шашлык. Одно блюдо можно попробовать с разными приправами, и оно будет иметь уже другой вкус. Однако некоторые добавки вредны для здоровья. Об этом URA.RU сообщила врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалист отметила, что разновидностей соусов очень много и каждый из них может пагубно сказаться на здоровье человека. Например, продукт с содержанием уксуса негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и мочевыделительную систему.

Многие любят смешивать кетчуп с майонезом, однако это одно из самых вредных сочетаний, отметила диетолог. Оба соуса содержат большое количество добавленного сахара, уксуса, а в майонезе — высокое содержание жиров.

«Такая комбинация значительно повышает калорийность шашлыка, создает повышенную нагрузку на печень и поджелудочную, может нарушить обмен веществ, вызвать сбой в работе желудочно-кишечного тракта, а также задержать лишнюю жидкость. Особенно опасно при употреблении с жирным мясом, например, свининой», — рассказала врач.

Диетолог добавила, что покупные соусы обладают агрессивным составом. В них содержатся соли, сахара, различные консерванты, красители, которые позволяют приправе долго храниться, не менять цвет, сохранять однородную консистенцию. При этом постоянное употребление такого продукта может вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, нарушить баланс микрофлоры, повысить риск развития гастрита, колита и других заболеваний.

Русакова посоветовала готовить соусы самим дома. Одно из преимуществ такого варианта — это возможность контролировать состав. Однако большинство приправ тяжело приготовить самостоятельно, отметила специалист.

Врач-диетолог объяснила, как выбрать полезный соус в магазине. При подборе приправы следует обратить внимание на цельность упаковки, срок годности. Следующим шагом нужно изучить состав. Лучше отдавать предпочтение соусам, которые хранятся недолго, содержат минимум добавок, консервантов и усилителей вкуса.

