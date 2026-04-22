«Не могу без него уснуть»: Киркоров представил публике своего нового питомца

Киркоров появился на гала-ужине премии «Движение» вместе с собакой

Народный артист России Филипп Киркоров привлек внимание гостей гала-ужина премии «Движение» от МУЗ-ТВ, появившись на мероприятии в компании своего четвероногого друга — щенка по кличке Леонардо. 5-tv.ru публикует кадры мероприятия.

Король российской эстрады, проходя через зону, заполненную журналистами, вновь отметил особую связь с питомцем. Он признался, что не может уснуть без Леонардо, который обычно спит рядом с хозяином.

Щенок Киркорова принадлежит породе мальтипу — смеси мальтийской болонки и пуделя. Питомец появился в жизни Филиппа в конце марта 2026 года. Певец приобрел его за один миллион рублей. И, судя по заботе, очевидно, что собака для него — не аксессуар, а настоящий друг.

О Леонардо артист рассказал в посте на странице в социальной сети. Киркоров опубликовал фотографию с питомцем и заявил о новом члене семьи. Пользователи быстро оценили новую собаку звезды.

Ранее 5-tv.ru писал о странных подарках, которые получал Филипп на день рождения. Певцу 30 апреля исполнится 59 лет.

