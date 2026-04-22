Экс-глава Popcorn Books пошел на сделку со следствием по делу об экстремизме

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Он вместе с еще двумя сотрудниками находится под домашним арестом.

Почему Дмитрий Протопопов* пошел на сделку

Бывший директор прекратившего деятельность издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов* заключил сделку со следствием по делу о пропаганде ЛГБТ**. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник также отметил, что экс-глава компании уже дал признательные показания на топ-менеджеров издательства «Эксмо». Сейчас он вместе с еще двумя сотрудниками находится под домашним арестом.

Фигуранты обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также вербовке и вовлечении в нее других лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Холдинг «Эксмо» подозревают в распространении романов «Лето в пионерском галстуке»*** и «О чем молчит ласточка»***, которые содержат пропаганду ЛГБТ**. В деле также фигурируют и другие произведения.

Ранее в Москве в офисах руководства «Эксмо» прошли обыски. В результате силовики задержали генерального директора издательства Евгения Капьева, а также главного редактора Александру Шипетину.

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

*** — запрещен для распространения на территории РФ.

