Тянет в сон днем? Ученые бьют тревогу из-за скрытого сигнала организма

Mirror: сонливость днем может сигнализировать о повышенном риске смерти

Привычка дремать днем, особенно в пожилом возрасте, может быть не такой безобидной, как принято считать. Как сообщило издание Mirror, чрезмерная дневная сонливость способна сигнализировать о серьезных заболеваниях и даже повышенном риске смерти.

Речь идет о людях, которые регулярно засыпают днем, причем особенно настораживающим фактором считается сон в утренние часы. Исследование показало, что такие пожилые люди умирают чаще, чем их сверстники с более стабильным режимом бодрствования.

При этом сами ученые подчеркивают: выявленная связь дает шанс заранее обратить внимание на состояние организма и вовремя вмешаться.

Масштабное наблюдение

Работа американских специалистов длилась почти два десятилетия. За это время они наблюдали более чем за 1300 пожилыми участниками, фиксируя их привычки сна и сопоставляя эти данные с показателями смертности.

Итоги исследования показали четкую закономерность: чем дольше и чаще человек спит днем, тем выше его риски.

«Чрезмерный дневной сон в пожилом возрасте связан с нейродегенерацией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже более серьезными патологиями, но многие из этих выводов основаны на самоотчетах о привычках, связанных с дневным сном, и не учитывают такие показатели, как время и регулярность дневного сна», — объяснил ведущий автор работы, доктор Ченлу Гао.

Не просто усталость

Ранее ученые уже отмечали, что от 20% до 60% пожилых людей позволяют себе дневной сон. В умеренных количествах это может быть полезно, однако регулярная и продолжительная дремота давно вызывает вопросы у специалистов. До последнего времени такие исследования опирались в основном на опросы, а не на реальные измерения.

В новом проекте исследователи пошли дальше. Они использовали данные крупного долгосрочного наблюдения, посвященного памяти и старению, которое стартовало еще в 1997 году. С 2005 года участники начали носить специальные трекеры на запястье — устройства фиксировали периоды активности и отдыха, позволяя точно определить, когда и как долго человек спит днем.

Цифры, которые заставляют задуматься

За 19 лет накопился внушительный массив информации. Анализ показал: каждый дополнительный час дневного сна увеличивает риск смерти примерно на 13%.

Более того, каждый эпизод дневной дремоты повышает этот риск еще на 7%. Самый тревожный показатель — утренний сон: у таких людей вероятность смерти оказалась выше примерно на 30% по сравнению с теми, кто отдыхает днем позже.

При этом исследователи отдельно отметили важный момент: нерегулярный дневной сон сам по себе не связан с ростом смертности. Ключевую роль играет именно систематичность и продолжительность.

Не причина, а сигнал

Ученые подчеркивают, что речь идет не о прямой причине, а о сигнале.

«Важно отметить, что это корреляция, а не причинно-следственная связь», — уточнил доктор Гао.

По его словам, чрезмерная сонливость, скорее всего, указывает на уже существующие проблемы — от хронических заболеваний до нарушений сна и биологических ритмов.

В перспективе такие данные могут изменить подход к профилактике. Специалисты предлагают использовать носимые устройства для отслеживания сна как инструмент ранней диагностики. Это позволит выявлять скрытые проблемы задолго до появления серьезных симптомов и вовремя корректировать состояние здоровья.

